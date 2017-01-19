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|В Волгоградской области началась подготовка к соревнованию АРМИ-2017
|19.01.2017 11:15
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Сегодня для военнослужащих Южного военного округа стартовал подготовительный этап к Армейским международным играм. Сейчас руководителям воинских частей и соединений предстоит сформировать команды для участия в отборочном туре по конкурсам полевой, воздушной и морской выучки. Всего в отборочном туре примут участие 3500 военнослужащих и более 1000 военной техники.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ЮВО, полигоны для соревнований сейчас подготавливаются в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, на Кавказе и в Крыму.
Победители окружного соревнования войдут в российскую сборную и будут представлять страну на Армейских международных играх.
В этом году АРМИ-2017 будет проходит с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики.
В прошлом году смотр проводился по 28 номинациям: «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Морской десант», «Военно-медицинская эстафета» и другие.
В этом году к ним добавится еще 5 новых дисциплин: «Военное ралли» (марш экипажей военных внедорожников протяжённостью 1100 км по маршруту Волгоград – Астрахань – Элиста – Волгоград), соревнования расчётов беспилотных летательных аппаратов, «Воин Содружества» (конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих), «Страж порядка» (конкурс военных полицейских с использованием полосы препятствий «Гонки героев») и «Дорожный патруль» (соревнование среди инспекторов военных автомобильных инспекций).
Для справки:
Армейские международные игры были организованы на территории России по инициативе С. Шойгу. Первые игры прошли в 2015 году. В них приняли участие 57 команд из 17 стран. В 2016 году в военном мастерстве соревновались уже 19 стран. В этом году планируется отправить приглашение более 70 стран Азии, Америки, Африки и Европы.
Юлия Соболева
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