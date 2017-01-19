Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Музеи и спорткары. Кто финансирует главные проекты губернатора?
Несколько дней назад рядом со скандальной гостиницей на улице Краснознаменской началась новая стройк....
|За ночь в купели Волгограда окунулись более 6 тысяч человек
|19.01.2017 13:08
|
На территории города продолжается празднование православного праздника Крещение. Со вчерашнего вечера волгоградцы совершают омовение в купелях на территории города.
Сегодня в 13-30 от Храма святого пророка Иоанна Предтечи состоится крестный ход до нижней террасы Центральной набережной, где митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит возле главной купели города водосвятие.
Напомним, что на протяжении дня для волгоградцев продолжат работу 8 купелей в 7 районах города.
Жители Красноармейского района могут выбрать одну из двух купелей. Первая расположена на Волго-Донском судоходном канале в посёлке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет». Вторая – на набережной Волги у монумента В.И. Ленину.
В Кировском районе прорублена купель на набережной Волги возле пристани им. Руднева.
В Советском районе прорубь для купания есть на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне.
В Дзержинском районе купель располагается на пруду Ангарский.
В Центральном районе крещенские купания проходят на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии, напротив причала № 9.
Жители Краснооктябрьского района могут окунуться в проруби, расположенной на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а).
В Тракторозаводском районе купель открыта на территории пляжа на Спартановке, напротив жилого дома № 4 по ул. Грамши.
Для удобства местных жителей возле купелей развернуты пункты обогрева с горячим чаем. Кроме того, для безопасности на местах омовения дежурят медики, спасатели, полицейские т другие службы.
Отметим, что в городе из-за праздника сегодня перекрыто несколько дорог.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:01
Предполагаемый убийца продавца в Михайловке попал на камеры уличного видеонаблюдения
-
13:08
За ночь в купели Волгограда окунулись более 6 тысяч человек
-
12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
-
12:05
Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
-
11:56
В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов
-
11:15
В Волгоградской области началась подготовка к соревнованию АРМИ-2017
-
10:44
Мошенниками изобретен новый способ автоподставы
-
10:01
В Советском районе при пожаре погиб мужчина
-
06:59
"Берите! В магазине дороже!": В Волгограде пенсионерам на почте "впаривали" ненужные им товары
-
06:47
Андрей Аршавин вошел в десятку лучших футболистов мира
-
06:12
СМИ: Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава
-
05:29
Молодые россиянки отправились в Белек
-
05:05
Третья победа в Минске
-
18.01.2017 18:33
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
Самое читаемое
-
12:34
В Волгограде уволили сотрудницу почтового отделения, "впаривающей" пенсионерам "Чоко Пай"
-
12:05
Под Волгоградом селянин ограбил за ночь 5 магазинов
-
11:56
В Волгограде освободили по УДО директора благотворительного фонда, укравшего 8 миллионов
-
10:01
В Советском районе при пожаре погиб мужчина
-
18.01.2017 18:33
Под суд идет фельдшер, не отреагировавший на звонок тонущих детей в Карелии
-
18.01.2017 17:38
«Мираж» утаил от налоговой 28 млн рублей
-
18.01.2017 17:08
Житель Кировского района устроил в своей квартире наркопритон
Последние комментарии
-
В Волгограде 1,5-годовалый ребенок оказался запертым на балконе
-
Бедный малыш. Я представляю как он испугался. А родители безмозглые! Ну как так можно? >>
-
-
В Волгограде на запись видеорегистратора попало жестокое избиение мужчины на дороге
-
Мораьный урод >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградские отделения Сбербанка превращаются в ночлежки для бомжей
-
Бомжи спят там каждую зиму, но ещё я не разу не слышал, чтобы они на кого-то напали прямо в павильоне. >>
-
-
Вопрос о переводе времени будет поднят снова в 2017 году
-
Плата за парковку в аэропорту была завышена
-
Кто эти уроды, которые наживаются на других? Люди-паразиты. Покупая билет на самолёт я в том числе ... >>
-
-
Устроивший «танцующий» свадебный кортеж полицейский уволен из органов
-
В предвоенной Германии жило более 6 миллионов евреев.Они контролировали (как им казалось) всё ... >>
-