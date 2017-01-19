За ночь в купели Волгограда окунулись более 6 тысяч человек

На территории города продолжается празднование православного праздника Крещение. Со вчерашнего вечера волгоградцы совершают омовение в купелях на территории города.

Сегодня в 13-30 от Храма святого пророка Иоанна Предтечи состоится крестный ход до нижней террасы Центральной набережной, где митрополит Волгоградский и Камышинский Герман совершит возле главной купели города водосвятие.

Напомним, что на протяжении дня для волгоградцев продолжат работу 8 купелей в 7 районах города.

Жители Красноармейского района могут выбрать одну из двух купелей. Первая расположена на Волго-Донском судоходном канале в посёлке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет». Вторая – на набережной Волги у монумента В.И. Ленину.

В Кировском районе прорублена купель на набережной Волги возле пристани им. Руднева.

В Советском районе прорубь для купания есть на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне.

В Дзержинском районе купель располагается на пруду Ангарский.

В Центральном районе крещенские купания проходят на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии, напротив причала № 9.

Жители Краснооктябрьского района могут окунуться в проруби, расположенной на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а).

В Тракторозаводском районе купель открыта на территории пляжа на Спартановке, напротив жилого дома № 4 по ул. Грамши.

Для удобства местных жителей возле купелей развернуты пункты обогрева с горячим чаем. Кроме того, для безопасности на местах омовения дежурят медики, спасатели, полицейские т другие службы.

Отметим, что в городе из-за праздника сегодня перекрыто несколько дорог.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»