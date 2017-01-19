Аналитики выяснили, чем больше всего недовольны россияне Печать
19.01.2017 14:26

Аналитики выяснили, чем больше всего недовольны россияне

Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса о нынешнем положении дел россиян и их планах на будущее.

Сегодня на официальном сайте ФОМ появились результаты опроса граждан о положении дел в России за последнее время.

Согласно опубликованным данным, мнение граждан разделились. 47% респондентов отметили, что довольны ситуацией в стране, а 45% оказались недовольны.

При этом самыми «провальными» сферами в стране на данный момент участники опроса назвали медицину и экономику. А вот работу правоохранительных органов и образовательных учреждений они оценили на высоком уровне.

Отметим, что надежду на светлое будущее выразили больше половины опрошенных. 57% высказали мнение, что через 20 лет в общем положение дел в стране улучшится.

Однако основная часть жителей России не спешит строить долгосрочные планы на будущее. 48% россиян признались, что планируют свою жизнь только на ближайший год и даже менее. 24% заявили, что вообще не строят никаких планов.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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