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|Стало известно, какие пароли стали в 2016 году самыми популярными
|19.01.2017 15:34
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Как стало известно "СоцИнформБюро", занимающаяся вопросами кибербезопасности компания Keeper Security опубликовала отчет, в котором отметила, что самым популярным в 2016 году стал пароль "123456". на втором месте — "123456789".
Выяснилось, что пароль "123456" используют порядка 17 процентов интернет-пользователей. В список также вошли комбинации "qwerty", "1234567", "111111", "password", "123123", "123321", "987654321" и "666666".
Специалисты проанализировали случаи крупных утечек данных за последние 12 месяцев. В результате взломов злоумышленники получили доступ к аккаунтам более чем 10 миллионов человек. По словам экспертов, для получения доступа к аккаунтам с такими паролями мошенникам даже не приходится разбираться в механизме взлома — достаточно простого перебора паролей.
В компании Keeper Security отметили, что "глядя на полученные результаты, мы не перестаем удивляться".
"Странно, что создатели сайтов до сих пор разрешают использовать подобные комбинации. Эта проблема решается довольно просто, но большинство компаний это, судя по всему, не слишком волнует", — заявили в Keeper Security.
Надира Коннова
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