«Нужно избегать казенщины»: Сергей Шойгу побывал в ЮВО Печать
19.01.2017 17:01

«Нужно избегать казенщины». Сергей Шойгу побывал в ЮВО.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону с рабочей поездкой, в ходе которой военным был официально представлен новый командующий ЮВО.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Министерства обороны, в ходе рабочего визита Шойгу проверил новую военную часть в Ростовской области и провел встречу с военными руководителями округа.

После посещения военных объектов Шойгу поставил задачу главе ЮВО оборудовать воинские части мультимедийными техническими средствами и интернетом, чтобы солдаты могли проводить досуг интересно и познавательно.

- Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернету с родными и близкими людьми, — заявил Шойгу.

На встрече с руководящим составом в штабе округа Сергей Шойгу также представил нового командующего войсками ЮВО.

На данную должность еще в сентябре был назначен генерал-полковник Александр Дворников, который до этого возглавлял российскую группировку войск в Сирии.

- На этом сложном участке работы Александр Дворников зарекомендовал себя грамотным военачальником с широким оперативным мышлением, умеющим добиваться эффективного выполнения поставленных задач, - сообщил Шойгу на церемонии представления и вручения штандарта.

«Нужно избегать казенщины». Сергей Шойгу побывал в ЮВО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На посту главы ЮВО Дворников сменил генерала-полковника Александра Галкина, который стал помощником министра обороны.

Напомним, что с сегодняшнего дня началась подготовка полигонов к окружному этапу Армейских международных игр-2017. На территории воинских частей сейчас формируют команды для отборочного тура, в котором покажут свое военное и профессиональное мастерство больше 3500 военнослужащих.

Юлия Соболева
Фото: Министерство обороны

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