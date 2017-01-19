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|«Нужно избегать казенщины»: Сергей Шойгу побывал в ЮВО
|19.01.2017 17:01
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Министерства обороны, в ходе рабочего визита Шойгу проверил новую военную часть в Ростовской области и провел встречу с военными руководителями округа.
После посещения военных объектов Шойгу поставил задачу главе ЮВО оборудовать воинские части мультимедийными техническими средствами и интернетом, чтобы солдаты могли проводить досуг интересно и познавательно.
- Нужно менять стандарты и подходы, избегать казёнщины при оформлении мест отдыха военнослужащих. Здесь должны быть новейшие технические средства, которые бы позволяли пользоваться электронными библиотеками, давали возможность солдатам и сержантам связываться по интернету с родными и близкими людьми, — заявил Шойгу.
На встрече с руководящим составом в штабе округа Сергей Шойгу также представил нового командующего войсками ЮВО.
На данную должность еще в сентябре был назначен генерал-полковник Александр Дворников, который до этого возглавлял российскую группировку войск в Сирии.
- На этом сложном участке работы Александр Дворников зарекомендовал себя грамотным военачальником с широким оперативным мышлением, умеющим добиваться эффективного выполнения поставленных задач, - сообщил Шойгу на церемонии представления и вручения штандарта.
На посту главы ЮВО Дворников сменил генерала-полковника Александра Галкина, который стал помощником министра обороны.
Напомним, что с сегодняшнего дня началась подготовка полигонов к окружному этапу Армейских международных игр-2017. На территории воинских частей сейчас формируют команды для отборочного тура, в котором покажут свое военное и профессиональное мастерство больше 3500 военнослужащих.
Юлия Соболева
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