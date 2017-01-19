Сегодня в Волгоградской областной думе состоялось рабочее заседание комитета по культуре. В рамках встречи представители комитета рассмотрели проект нового мемориального комплекса «Лысая гора».

Согласно проекту, в Волгограде планируется постройка музея под открытым небом, в который войдет парк военно-исторической реконструкции. На месте нового комплекса планируется проведение образовательных форумов, научных конференций, спортивно-патриотических игр, исторических фестивалей и туристических экскурсий. Также новый объект может стать учебной базой для поисковых отрядов и кадетских классов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областной думы, открытие нового культурного объекта пока запланировано на следующий год к 75-летию победы в Сталинградской битве. Однако перед началом постройки рабочим предстоит полностью подготовить площадку и согласовать все инженерные проекты.

Как считает председатель парламентского комитета по образованию, науке, делам молодежи, спорту и туризму Николай Лукьяненко, перед началом строительства еще необходимо провести поисковые работы и убедиться, что все бойцы перезахоронены.

- Идея создания исторического парка очень интересная. Мы, как потомки победителей, должны вдохнуть в этот проект жизнь. «Лысая гора» по своему значению не уступает Мамаеву кургану и вполне может стать одним из центров патриотического воспитания, быть привлекательной для туристов. Но приступать к строительным работам можно только после окончания всех поисковых работ по обнаружению и перезахоронению останков павших бойцов, - сообщил Лукяненко.

Для справки:

Во время Сталинградской битвы непрерывно с сентября 1942 года по январь 1943 года на Лысой горе шли кровопролитные бои. 147 суток на месте держали оборону бойцы 64-й армии под командованием Михаила Шумилова.

В 1968 году на Лысой горе был сооружен памятный обелиск с надписью: «Мир отстоявшим для будущих поколений. Слава Вам и вечная благодарность Отечества. Родина чтит ваши подвиги, имя которым – бессмертие». Рядом была расположена братская могила.

Юлия Соболева

Фото: Волгоградская областная дума