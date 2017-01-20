Аборты – запретить по закону?

Накануне в Москве депутат Госдумы Виталий Милонов вместе с членами Совета Федерации, учеными и общественными деятелями обсудил проблему регулирования абортов на законодательном уровне. Большинство собравшихся за «круглым столом» считают необходимым внести поправки в закон, в частности, вывести аборты из ОМС, и ужесточить уже существующие меры, которые, по мнению экспертов, не соблюдаются. Крайняя обеспокоенность данной проблемой вызвана тем, что, согласно статистике, каждый год в России из-за абортов не рождаются от полутора до пяти миллионов детей. Ряд действий могли бы изменить в нашей стране демографическую ситуацию в лучшую сторону. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что необходимо перенести обсуждения запрета абортов из экспертных сообществ в парламент. По его словам, сейчас законодательство базируется на устаревшем научном понимании о зарождении и начале жизни. Нужно его менять и учитывать также современные способы детоубийства, такие, как, например, убийство ядами, то есть принятие таблеток. «Никого же не удивляет, когда мы меняем другие законы из-за того, что научные данные изменились. Точно так же вопросы зарождения жизни в нашем законодательстве должны быть приведены в соответствие с данными ученых», - заявил г-н Милонов. В обсуждении принял участие представитель РПЦ иеромонах Димитрий Першин. Он отметил, что позиция церкви насчет абортов взвешена: с одной стороны, это убийство и лишение жизни человека, что церковь никак не может ободрить, с другой – церковь приветствует любые шаги, направленные на сокращение количества абортов. Как рассказал иеромонах, сторонники запрета абортов на законодательном уровне обратились к опыту Германии, где это операция платная и труднодоступная и приравнивается к убийству. А аборт за счет государственных средств возможен только в случае изнасилования, или если женщина находится в бедственном финансовом положении. «Обсуждается, что если у женщины нет средств, прерывание беременности может проводиться за счёт государства. Однако необходимо будет документально подтвердить свою трудную жизненную ситуацию», - добавил он. Некоторые спикеры делали особый акцент на поправках, касающихся не запрета абортов, а поддержки беременных женщин. Лидер всероссийского антиабортного движения «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина отметила, что ежегодно в России совершается пять-шесть миллионов абортов, и такую статистику могла бы изменить национальная система кризисных центров для женщин. Недоумение Н. Москвитиной вызывает тот факт, что женщина, решившая сделать аборт, получает полный пакет услуг, тогда как решившая родить вынуждена преодолевать многочисленные трудности самостоятельно. В борьбе с этой несправедливостью движение «Женщины за жизнь» уже оказывает помощь женщинам, которые отказались от абортов, в виде минимального набора продуктов по купонам. И такая же перспектива есть в обеспечении их лекарственными средствами. «Серьёзно изменить эту ситуацию может появление национальной системы кризисных центров для женщин. В этих центрах должны работать врачи, предоставляться юридические консультации, комнаты для проживания будущих мам. Также женщины, отказавшиеся от абортов, должны иметь возможность встать на биржу труда с дальнейшим трудоустройством», - предложила Н. Москвитина. Кроме этого, она высказала мнение, что сторонники запрета абортов хотят открыть интернет-приемные и горячие линии для беременных, которые столкнулись с трудностями. Также лидер движения подчеркнула, что на проведение абортов в системе ОМС уходит огромное количество государственных средств, тогда как на профилактику прерывания беременности бюджета недостаточно. Помимо этого, за «круглым столом» прозвучали предложения о последствиях для тех, кто решился на аборт. Например, была высказана идея ограничения права потенциальных и отца, и матери на наследство, поскольку у них это право возникло, как только они появились на свет. Но лишая этого права будущего ребенка, они тоже становятся ограничены в нем. Действие меры спорное, однако, по мнению экспертов, оно может сдвинуть ситуацию с мертвой точки так же, как и необходимость согласия двух сторон, то есть женщины и мужчины, на абортирование. Руководитель проекта «Аист на крыше» Василий Худолеев обратил внимание собравшихся на то, что в некоторых регионах страны аборт является методом контрацепции, который следует сделать самым дорогим из возможных. Он отметил, что сегодня в России наблюдается снижение абортов: в 2015 году было сделано 848 тысяч операций, за вычетом выкидышей – 630 тысяч. На данный момент 38 операций по удалению плода приходится на каждые 100 родов. Таким образом, пока России удалось достичь лишь минимальных европейских показателей, при этом оставаясь лидером по числу абортов.

Таким образом, основные позиции собравшихся за «круглым столом» таковы: исключить аборты из ОМС, сделать услугу абортирования дорогой и труднодоступной, создать центры поддержки для беременных, увеличить финансирование для поддержания беременности, расширить список социальных показателей, привлечь молодежные организации к проблеме абортов. Эти действия, по мнению экспертов, смогут изменить отношение общества к абортам и сократить число подобных операций. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >