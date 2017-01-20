Студенты волгоградских вузов отметят свой праздник на катке Печать
20.01.2017 11:53

Студенты волгоградских вузов отметят свой праздник на катке

В День российского студенчества на катке «Новое поколение» пройдет развлекательная программа «Татьянин лед». В рамках мероприятиях состоится межвузовский хоккейный матч.

Праздничное мероприятие состоится 25 января в Дзержинском районе на катке «Новое поколение».
Для студентов будет организована развлекательная и конкурная программа, которая начнется в 16-00. Кроме того, в 18-00 состоится хоккейный матч с участием межвузовской сборной и командой журналистов.

В состав объединенной команды учебных заведений войдут учащиеся ВолГУ, ВолгГТУ, ВолГАУ и ВГСПУ. На льду они сразятся с работниками телеканала «Волгоград24», пресс-службы футбольного клуба «Ротор» и сайта «Спорт34».

Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые студенты могут получить в учебных заведениях. Адрес катка: улица 8-й Воздушной Армии, 7.

Напомним, что 22 января в торгово-развлекательном комплексе «Акварель» пройдет творческий фестиваль. На нем студенты представителя волгоградского студенчества порадуют зрителей танцевальными номерами, живым вокальным исполнением и другими номерами. Начало фестиваля в 15.00. Вход свободный.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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