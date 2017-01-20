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|На обновление Мамаева кургана выделили 2 миллиарда рублей
|20.01.2017 11:57
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника "Сталинградская битва", работы начнутся уже весной текущего года. Федеральный центр поддержал предложение региона, основанное на обращениях фронтовиков и ветеранов, и выделил дополнительные финансовые средства порядка 2-х миллиардов рублей на реконструкцию Мамаева кургана.
На главной высоте России планируется заменить внутри памятника "Родина-Мать" стальные канаты, а снаружи отреставрировать бетонные части. Ремонтные работы должны быть завершены к началу ЧМ-2018 по футболу.
По словам представителей музея-заповедника "Сталинградская битва", обновление статуи требовалось уже давно: сверху крошится бетон, тем самым создавая угрозу для человеческой жизни. Обзорная площадка у подножия мемориала уже закрыта для посещений во избежание от несчастных случаев.
Федеральный ОНФ, вероятнее всего, снова обратит внимание на Волгоград, раз речь ведется о федеральных деньгах. Стоит вспомнить, как в октябре 2015 года активисты ОНФ начали масштабную проверку, обнаружив признаки некачественного выполнения ремонтных работ на волгоградских объектах на сумму более 95 млн руб - Мемориально-архитектурном комплексе Государственного музея-панорамы "Сталинградская битва" и Мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы". "Фронтовики" высказали свои критические замечания по поводу реконструкции комплекса, проведенной не в сроки и с явными недоработками. Остается надеяться, что ремонтные работы на этот раз будут выполнены на совесть в рамках обозначенного срока.
Надира Коннова
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