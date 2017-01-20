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|В Волгограде реконструируют железнодорожный вокзал
|20.01.2017 12:57
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу Главгосэкспертизы России, эксперты изучили представленные материалы и пришли к выводу, что проект реконструкции железнодорожного комплекса Волгоград-I и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.
За более чем полувековую историю существования памятника элементы постройки вокзала значительно износились. В связи с этим было принято решение провести реконструкцию. Главгосэкспертиза России одобрила проект, не только отвечающий всем требованиям безопасности, но и направленный на создание всех необходимых условий для пребывания на вокзале людей с ограниченными возможностями.
Согласно проектной документации, в главном здании вокзала восстановят декоративную отделку его интерьеров: мраморную облицовку стен и декоративных элементов, мозаичные наливные и керамогранитные полы, кессонированный центральный купол, колонны дорического ордера и пилястры коринфского, потолочные балки, лепной декор арочных перекрытий. Кроме того, планируется отреставрировать потолочные росписи залов ожидания, на которых изображены Сталинградская битва и строительство Волго-Донского канала и Волжской ГЭС. Первоначальное колористическое оформление и утраченные фрагменты интерьеров будут воссозданы на основе анализа сохраненных образцов.
Работы на территории главной железнодорожной станции города будут проводиться в четыре этапа. Сначала будет проведена реконструкция вокзала и котельной, затем строительство двух досмотровых павильонов с ограждением зоны безопасности, и в завершение будет проведена реконструкция пешеходного тоннеля, соединяющего здание вокзала с островными платформами.
Для удобства людей с ограниченными возможностями полы выложат специальной визуально-тактильной плиткой, на стенах перед лестницами и подъемными платформами и на перилах лестниц установят тактильные указатели, кроме того, предусмотрены и другие решения.
Отметим, что центральный вокзал города-героя Волгограда является узлом пяти направлений: на Ростов-на-Дону, Краснодар, Москву, Саратов и Астрахань. Главное здание признано объектом культурного наследия регионального значения, памятником истории и культуры Волгоградского региона. Центральное здание было возведено в 1954 году по проекту архитекторов Александра Куровского и Самуила Брискина вместо почти полностью разрушенного во время Сталинградской битвы.
Надира Коннова
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