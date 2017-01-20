Вокруг волгоградского филиала Академии труда и социальных отношений разгорается скандал

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|20.01.2017 16:32
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Несколько дней назад студенты волгоградского филиала АТиСО забеспокоились о судьбе своих дипломов.
На официальной странице вуза в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о приостановлении образовательной деятельности филиала.
- Уважаемые студенты! 13.01.17 в актовом зале на 3 этаже по ул.Советская 5 состоится общее собрание, по вопросу приостановления образовательной деятельности филиала. В 14.00 для гр. Юз-12, Мз-12, в 15.00 для гр. Юо-15, Мо-14, Мо-13, в 16.00 для всех студентов заочников, - сообщается в группе вуза.
Интересно, что на официальном сайте подобной информации обнаружить не удалось. Телефоны, указанные на сайте, на момент выхода заметки не отвечали.
Корреспондент ИА «СоцИнформБюро» связался начальником пресс-службы головного офиса АТиСО Анной Гожиной. В телефонном разговоре Анна была несколько удивлена информацией о реорганизации волгоградского филиала, но пообещала уточнить данные об этом у руководства.
Через некоторое время в редакцию неожиданно пришло СМС-сообщение, в котором журналисту пообещали предоставить всю информацию только после официального запроса на почту ректора вуза.
Как сообщил ИА «СоцИнформБюро» руководитель регионального отделения «Молодая гвардия Единой России» Василий Селезнев, решение о закрытии вуза было принято еще в апреле прошлого года, однако несмотря на это филиал спокойно продолжил платную образовательную деятельность. Никто из студентов о закрытии учебного заведения не знал.
- В апреле вузу было предписание о лишении их аккредитации, а в декабре их полностью лишили лицензии. В течение года руководство вуза не сообщало об этом, не предупредили сразу студентов. Не было предпринято никаких действий с их стороны, чтобы обезопасить их в этой ситуации. Ведь получилось так, что год потрачен впустую. Деньги за обучение в это период им никто не возвращает. Этот год, который они отучились, другие вузы засчитывать не будут. Оценки, которые они выставляли студентам, учитываться не будут, - прокомментировал Василий.
Сейчас руководители МГЕР готовят обращение в прокуратуру Волгоградской области и Федеральную службу по надзору в сфере образования с требованием разобраться, почему после ликвидации филиал не уведомил об этом студентов и продолжал осуществлять образовательную деятельность.
Юлия Соболева
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