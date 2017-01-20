На выходных волгоградцев ждет метель

Волгоградский гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие выходные 21 и 22 января.

Согласно размещенным на официальном сайте данным, в субботу в Волгограде ожидается метель. Скорость ветра составит 6-11 м/с, однако возможны порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха днем будет держаться от -2 до -4 градусов.

Метель продолжится в ночь на воскресение. Днем 22 января осадком не ожидается. Сила ветра останется прежней, однако температура воздуха опустится до -5...-7 градусов.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress