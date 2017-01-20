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|На выходных волгоградцев ждет метель
|20.01.2017 17:15
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Волгоградский гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие выходные 21 и 22 января.
Согласно размещенным на официальном сайте данным, в субботу в Волгограде ожидается метель. Скорость ветра составит 6-11 м/с, однако возможны порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха днем будет держаться от -2 до -4 градусов.
Метель продолжится в ночь на воскресение. Днем 22 января осадком не ожидается. Сила ветра останется прежней, однако температура воздуха опустится до -5...-7 градусов.
Юлия Соболева
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