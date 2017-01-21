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|Миллиардер Илон Маск включил Волгоград в схему "глобального метро" Hyperloop
|21.01.2017 13:20
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Компания HyperloopOne известнейшего миллиардера Илона Маска выбрала 35 команд инженеров, которые подготовят свои проекты по созданию глобального всепланетного сверхскоростного метро. По замыслу инвесторов, этот общественный транспорт должен соединить крупнейшие города всей планеты.
На опубликованной схематичной карте маршруты вакуумных поездов пролегают также и по территории России. Стоит отметить, что из всех городов ЮФО в схему включен лишь Волгоград. Именно он станет одной из промежуточных станций ветки, соединяющей индийский Банголор со столицей Финляндии Хельсинки – транзитом через Закваказье, Россию и Польшу. Волгограду будет предшествовать станция Тбилиси, а следующая остановка - Самара. В эту схему также вошли Москва, Санкт-Петербург, а также города Урала и Сибири.
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на издание Inverse, по плану разработчиков, первоначально в разных регионах планеты будут построены три маршрута этой транспортной сети. Поезда будут ходить со скоростью свыше 1000 км/ч. Первая ветка соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско, это расстояние можно будет преодолеть за полчаса.
Художник Джон Гарди нарисовал эскиз транспортной системы из капсул, запускаемых по специальным трубам. Маск одобрил этот концепт и заявил, что это самое близкое изображение его идеи.
В блоге Маска опубликован пост, который содержит краткое описание Hyperloop. Текст сопровождается PDF-документом, раскрывающим технологию более подробно. Алюминиевые капсулы будут перемещаться по специальным трубам со скоростью до 1300 км/ч и в нее будут помещаться 28 человек.
Илона Маска называют Тони Старком реального мира, достойным наследником Билла Гейтса и Стива Джобса в одном лице. Он сделал себе имя как основатель платежной системы PayPal. Позднее переключился на производство электрических автомобилей Tesla и разработку космических кораблей Falcon для NASA. Также инвестирует в компанию SolarCity, специализирующуюся на солнечной энергии. Предприниматель, сколотивший состояние на интернет-стартапах, превратился в визионера, который думает о лучшем будущем для человечества.
Слабо разбираясь в интернет-банкинге, ракетостроении и электромобилях, Илон Маск раз за разом врывался в новую отрасль с уверенностью, что он лучше других знает, чего хотят клиенты. И оказывалось, что он действительно знает. Он говорит, что ставит перед собой три цели: снабдить человечество экологически чистым транспортом и источниками энергии и помочь строительству колоний в других мирах.
Надира Коннова
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