В Москве состоялся первый конкурс «Особых талантов» особенных людей Печать
21.01.2017 17:03

В Москве состоялся конкурс талантов особенных людейВ Москве прошел первый инклюзивный конкурс «Особые таланты» для лиц с ограниченными возможностями.

Организаторами творческого мероприятия стали Национальный фонд развития реабилитации и международный арт-центр «Шаг за шагом» при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детства, детей и материнства. Оценивали конкурс многожанрового искусства председатель Комиссии Диана Гурцкая и первый заместитель председателя Павел Сычев.

Конкурс для людей с инвалидностью не имел строгого жанрового ограничения, поэтому на мероприятии выступали инструменталисты, вокалисты, чтецы, поэты, театральные и хореографические коллективы, фотографы, авторы видеороликов и т.д. Принять участие мог любой желающий в возрасте от 3 до 89 лет, имеющий ограниченные возможности здоровья.

Награждала лауреатов за особые таланты в различных номинациях Диана Гурцкая. «У человека с ограниченными возможностями здоровья и его близких всегда есть выбор — оставаться дома и никому не показываться на глаза или же выбрать творческое направление и развиваться в нем, тем самым полноценно позиционируя себя в обществе», - поделилась певица.

Конкурс был направлен на то, чтобы призвать людей всех возрастов с различными заболеваниями развивать свои творческие способности, использовать имеющуюся инфраструктуру социокультурной реабилитации, предоставить творческим людям с ограниченными возможностями здоровья пространство для демонстрации талантов, поспособствовать их продвижению и полному включению в общество.

Кроме выступлений на сцене, участники подготовили к мероприятию выставку живописных работ, декоративно-прикладного искусства и фотографий. По словам Павла Сычева, часть работ экспозиции скоро будет представлены в Общественной палате РФ.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru