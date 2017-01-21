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|В Москве состоялся первый конкурс «Особых талантов» особенных людей
|21.01.2017 17:03
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В Москве прошел первый инклюзивный конкурс «Особые таланты» для лиц с ограниченными возможностями.
Организаторами творческого мероприятия стали Национальный фонд развития реабилитации и международный арт-центр «Шаг за шагом» при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детства, детей и материнства. Оценивали конкурс многожанрового искусства председатель Комиссии Диана Гурцкая и первый заместитель председателя Павел Сычев.
Конкурс для людей с инвалидностью не имел строгого жанрового ограничения, поэтому на мероприятии выступали инструменталисты, вокалисты, чтецы, поэты, театральные и хореографические коллективы, фотографы, авторы видеороликов и т.д. Принять участие мог любой желающий в возрасте от 3 до 89 лет, имеющий ограниченные возможности здоровья.
Награждала лауреатов за особые таланты в различных номинациях Диана Гурцкая. «У человека с ограниченными возможностями здоровья и его близких всегда есть выбор — оставаться дома и никому не показываться на глаза или же выбрать творческое направление и развиваться в нем, тем самым полноценно позиционируя себя в обществе», - поделилась певица.
Конкурс был направлен на то, чтобы призвать людей всех возрастов с различными заболеваниями развивать свои творческие способности, использовать имеющуюся инфраструктуру социокультурной реабилитации, предоставить творческим людям с ограниченными возможностями здоровья пространство для демонстрации талантов, поспособствовать их продвижению и полному включению в общество.
Кроме выступлений на сцене, участники подготовили к мероприятию выставку живописных работ, декоративно-прикладного искусства и фотографий. По словам Павла Сычева, часть работ экспозиции скоро будет представлены в Общественной палате РФ.
Анастасия Красновская, Москва
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