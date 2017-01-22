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|Детские медосмотры намерены упростить
|22.01.2017 15:49
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На сегодняшний момент в рамках плановых обследований детей осматривают, помимо педиатра, узконаправленные врачи: невролог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, детский хирург, психиатр и т.д.
Помимо осмотров специалистов, поступающие детсадовцы и школьники проходят УЗИ и сдают анализы.
Замдиректора департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Ольга Чумакова считает, что жизнь российских детей переполнена медицинскими осмотрами.
"Есть ещё и предварительные осмотры, которые проводятся в 3 года и 7 лет, когда ребёнок поступает в садик и школу. Но и в тот же период времени проводятся профилактические осмотры, в которых участвуют те же специалисты, что и в предварительных. Получается, что происходит дублирование одних и тех же медицинских манипуляций. А ребёнок два раза в год обходит одних и тех же специалистов", - объяснила чиновник.
Поэтому, считают в Минздраве, целесообразнее сократить число детских медосмотров. Возможно, предварительные осмотры исчезнут, а останутся только профилактические, которые будут проводиться ежегодно до совершеннолетия ребёнка.
При поступлении в дошкольные и учебные учреждения родителям ребёнка будет достаточно предъявить результаты последнего профилактического осмотра.
Лилия Финько
Фото: globallookpress
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