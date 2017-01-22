Детские медосмотры намерены упростить Печать
22.01.2017 15:49

Детские медосмотры намерены упростить

Министерство Здравоохранения РФ предлагает оптимизировать систему проведения медицинских осмотров детей перед поступлением в дошкольные и учебные заведения.

На сегодняшний момент в рамках плановых обследований детей осматривают, помимо педиатра, узконаправленные врачи: невролог, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, детский хирург, психиатр и т.д.

Помимо осмотров специалистов, поступающие детсадовцы и школьники проходят УЗИ и сдают анализы.

Замдиректора департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Ольга Чумакова считает, что жизнь российских детей переполнена медицинскими осмотрами.

"Есть ещё и предварительные осмотры, которые проводятся в 3 года и 7 лет, когда ребёнок поступает в садик и школу. Но и в тот же период времени проводятся профилактические осмотры, в которых участвуют те же специалисты, что и в предварительных. Получается, что происходит дублирование одних и тех же медицинских манипуляций. А ребёнок два раза в год обходит одних и тех же специалистов", - объяснила чиновник.

Поэтому, считают в Минздраве, целесообразнее сократить число детских медосмотров. Возможно, предварительные осмотры исчезнут, а останутся только профилактические, которые будут проводиться ежегодно до совершеннолетия ребёнка.

При поступлении в дошкольные и учебные учреждения родителям ребёнка будет достаточно предъявить результаты последнего профилактического осмотра.

Лилия Финько

Фото: globallookpress

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