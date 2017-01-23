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|В Магадане бензин АИ-95 начали продавать по талонам
|23.01.2017 10:25
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на правительство региона, в Магадане временно ограничена продажа бензина АИ-95. В настоящее время она осуществляется на автозаправочных станциях по талонам.
Это временная мера, связанная с тем, что после поломки танкера, который доставляет топливо на Колыму, количество этой марки бензина ограничено. Правительство региона отмечает, что дефицита остальных нефтепродуктов в Магаданской области нет.
Запасов топлива достаточно для удовлетворения потребностей автолюбителей региона. Цены на бензин продолжают оставаться стабильными. Литр АИ-98 по-прежнему стоит 52,20 рубля, АИ-95 — 47,27 рубля, АИ-92 — 45,03 рубля, а дизельное топливо – 45,80 рублей.
Надира Коннова
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