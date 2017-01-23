Москвичам запретят держать дома крупных животных Печать
23.01.2017 12:08

Москвичам запретят держать дома крупных животных

Мосгордума рассмотрит законопроект, запрещающий содержание в столичных квартирах и домах крупных хищников: медведей, львов, тигров и т.д.


Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова сообщила, что новые поправки коснутся городского законопроекта «О животном мире» и сведут к минимуму изъятие диких животных из их естественной среды обитания.

Возможно,в будущем реформы коснутся и владельцев домашних животных.

"Что касается домашних животных, собак и кошек, мы ждем федеральный закон "О содержании домашних животных", в котором должны быть прописаны вопросы регистрации, идентификации, разведения ввоза, вывоза, транспортировки и выгула", - отметила депутат.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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