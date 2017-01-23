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|Подследственным хотят разрешить покидать изолятор в случае смерти родных
|23.01.2017 13:19
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Сенатор Вадим Тюльпанов планирует добиваться принятия в рамках весенней сессии Государственной Думы законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс и Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Как сообщается на официальном сайте Совета Федерации, документ направлен на смягчение порядка ограничения свободы лиц, ожидающих суда. Законопроект предоставляет подследственным право покидать изолятор в случае смерти и тяжелой болезни родственников.
Предполагается, что отлучиться подследственный сможет только в сопровождении конвоя на срок до двух суток. Смерть родственника или тяжелая болезнь при этом должна быть подтверждена документально. Кратковременный выезд подозреваемого будет осуществляться на его счет.
Как считает автор законопроекта Вадим Тюльпанов, довольно часто следствие по уголовным делам продолжается годами, что превращает изоляцию в реальное заключение.
- За это время в семье подследственного могут произойти печальные события, и закон не дает ему право пережить их вместе с близкими. Между тем, уже осужденным преступникам действующее законодательство разрешает отлучку из мест отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью или смертью близких родственников, - комментирует сенатор.
Отметим, что согласно статье 97 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденные могут получить отсрочку на 7 суток в связи с утратой или тяжелой болезнью родственника, стихийным бедствием, причинившим материальный ущерб его семье или для трудового и бытового устройства осужденного.
Получается, что на данный момент закон более гуманен к осужденным, чем к тем, кто еще не признан преступником.
Законопроект был внесен в Госдуму Вадимом Тюльпановым еще в сентябре 2013 года. В декабре того же года документ был рассмотрен, а после отложен на неопределенный срок. В последний раз депутаты приступили к его рассмотрению 18 января 2017 года.
- Предложенный нами законопроект направлен на гуманизацию уголовно-процессуального законодательства. Затягивая решение этого вопроса, мы каждый день лишаем людей, еще не признанных преступниками, права проститься с близкими в трагических ситуациях, — подчеркнул Вадим Тюльпанов.
Юлия Соболева
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