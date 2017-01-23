Мастифы, доги и овчарки – не для содержания в квартирах

Москвичам, проживающим в квартирных домах, могут запретить содержать собак крупных пород, сообщила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова. По ее словам, введение этой меры предотвратит возможные нападения собак на жильцов, а также обеспечит комфортные условия самим животным, так как в квартирах для них недостаточно места. «Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», - заявила Зоя Зотова.

Предполагается, что в квартирах нельзя будет содержать собак таких пород, как мастифы, доги, кавказские овчарки и прочие. Их разрешат иметь в частных домовладениях при условии, что там есть все необходимые условия для удобства животного и безопасности. Однако пока не очень понятно, как будет соблюдаться новая мера. По мнению сопредседателя Союза экологических организаций Москвы Андрея Фролова, данный запрет не повлияет на тех животных, которые уже проживают в квартирах. «Если действительно такой запрет введут, он в любом случае не скажется на животных и их хозяевах. Никто не будет ходить по домам и отбирать собак. Можно регулировать это через питомники: например, продавать щенков крупных пород только тем, кто живет в частном доме или иным образом. То есть, ограничить поступление новых собак. А те, которые уже куплены, будут и дальше жить с хозяевами», - заявил он. В таком случае велика вероятность, что на хозяев и собак, которые останутся в квартирах, будут поступать жалобы от жильцов просто по причине того, что закон вступил в силу и работает. Станет ли кто-то разбираться, приобретена была собака до его введения или после, - большой вопрос. Но проблем у хозяев, вероятно, прибавится. Другая сторона этого вопроса заключается в том, что, возможно, проблема не в породах, а в воспитании собак. Как рассказал кинолог и специалист по трудным собакам Виталий Орлов, регулирование содержания по породам – это излишняя мера. «Проблема действительно есть, но она заключается в воспитании собаки, а не в ее размерах. С животным нужно постоянно заниматься, обучать его, социализировать – тогда с ним не будет проблем. С другой стороны, не будет особой разницы, кто человека покусает: овчарка или такса», - подчеркнул эксперт. По его мнению, ошибочно полагать, будто крупным собакам тяжело жить в квартире. «По большому счету, город не очень полезен и для здоровья людей. Однако мы ведь живем. И это заблуждение полагать, что большой собаке трудно в квартире: в силу биологических особенностей, такие животные менее активны. Поэтому, фактически, требуют меньше места, чем маленькие. Например, после прогулки большая собака может лечь на одно место и проспать там до утра, когда маленькая сделает 47 кругов по квартире», - заключил Виталий Орлов. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» Следующая >