Мастифы, доги и овчарки – не для содержания в квартирах

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«Мы закладываем такую норму в законопроекте. Будем ее рассматривать, прописывать, потом направим в качестве поправок к федеральному документу», - заявила Зоя Зотова.
Однако пока не очень понятно, как будет соблюдаться новая мера. По мнению сопредседателя Союза экологических организаций Москвы Андрея Фролова, данный запрет не повлияет на тех животных, которые уже проживают в квартирах. «Если действительно такой запрет введут, он в любом случае не скажется на животных и их хозяевах. Никто не будет ходить по домам и отбирать собак. Можно регулировать это через питомники: например, продавать щенков крупных пород только тем, кто живет в частном доме или иным образом. То есть, ограничить поступление новых собак. А те, которые уже куплены, будут и дальше жить с хозяевами», - заявил он. В таком случае велика вероятность, что на хозяев и собак, которые останутся в квартирах, будут поступать жалобы от жильцов просто по причине того, что закон вступил в силу и работает. Станет ли кто-то разбираться, приобретена была собака до его введения или после, - большой вопрос. Но проблем у хозяев, вероятно, прибавится.
Другая сторона этого вопроса заключается в том, что, возможно, проблема не в породах, а в воспитании собак. Как рассказал кинолог и специалист по трудным собакам Виталий Орлов, регулирование содержания по породам – это излишняя мера. «Проблема действительно есть, но она заключается в воспитании собаки, а не в ее размерах. С животным нужно постоянно заниматься, обучать его, социализировать – тогда с ним не будет проблем. С другой стороны, не будет особой разницы, кто человека покусает: овчарка или такса», - подчеркнул эксперт.
По его мнению, ошибочно полагать, будто крупным собакам тяжело жить в квартире. «По большому счету, город не очень полезен и для здоровья людей. Однако мы ведь живем. И это заблуждение полагать, что большой собаке трудно в квартире: в силу биологических особенностей, такие животные менее активны. Поэтому, фактически, требуют меньше места, чем маленькие. Например, после прогулки большая собака может лечь на одно место и проспать там до утра, когда маленькая сделает 47 кругов по квартире», - заключил Виталий Орлов.
Анастасия Красновская, Москва
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