В сети обсуждают роскошную жизнь и патриотизм Стаса Михайлова

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на интернет-пользователей, общественность была поражена роскошным убранством особняка исполнителя. Пользователи отметили патриотизм Михайлова и его приверженность традиционным ценностям. Певец несколько раз подчеркнул, что очень любит Россию, а у его дочерей "нет другого предназначения", кроме как "вырасти настоящими женщинами, уметь готовить и состояться как жена и мать".

Одни в обсуждениях высказывают мысль, что "дурной тон выпячивать своё благосостояние, когда полстраны нищие", а другие, что "каждый имеет право жить как ему удобно и комфортно!". Но большинство сошлись во мнении, что "у нас в стране очень сильный с этим перекос... Не каждый, кто много и плодотворно работает, имеет хороший заработок".

В конце выпуска Стас Михайлов подарил Тимуру Кизякову икону и дорожную Библию. Тот в ответ пожелал исполнителю и его жене столько детей, сколько сможет позволить здоровье.

Надира Коннова