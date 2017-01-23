С 1 февраля пенсионеры начнут получать на 5,4% больше

Сегодня в подмосковной резиденции Дмитрия Медведева состоялось совещание с вице-премьерами, на котором был поднят вопрос индексации пенсий в 2017 году.

По словам Дмитрия Медведева, с 1 февраля пенсионеры России начнут получать на 5,4 процента больше, поскольку правительство возвращается к системе индексаций пенсий.

- Средства на эти цели мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда в полном объёме. В общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные, - заявил председатель правительства.

Как сообщила на совещании Ольга Голодец, на данный момент подготовка к индексации практически завершена. Уже подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате повышенных страховых пенсий.

- В 2017 году средний размер пенсий в Российской Федерации достигнет 13 620 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Наша задача – сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет выполнена, - заявила Голодец.

По словам вице-премьера, в апреле будет дополнительно проведена доиндексация пенсий. Кроме того, до конца этой неделе Пенсионный фонд должен будет завершить единовременные выплаты пенсионерам в 5 тысяч рублей.

Напомним, что выплата стала компенсацией пенсионерам за отказ государства от индексации размера пенсий в 2016 году.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress