Уволенные сотрудники Сбербанка пойдут трудиться в «Почту России» Печать
23.01.2017 19:06

Уволенные сотрудники Сбербанка пойдут трудиться в «Почту России»

Главный оператор российской почтовой связи примет всех сотрудников Сбербанка, которых намерены сократить в рамках оптимизации компании.


Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов подтвердил информацию.

«"Почта России" всегда будет рада квалифицированным кадрам, прошедшим серьезную школу одного из крупнейших финансовых институтов страны», — отметил главный управленец «Почты».

19 декабря на Всемирном экономическом форуме в Давосе руководитель Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2025 году число сотрудников банка может сократиться вдвое из-за цифровой трансформации.

Сбербанк планирует внедрить инновационные технологии, которые преобразуют всю банковскую систему, что позволить повысить качество обслуживания и сократить расходы на персонал.

Последний, кстати, намерены заменить роботами. Так в конце 2016 года, к банковской работе был допущен первый робот-юрист, составляющий исковые заявления по физическим лицам. Роботы по остальным направлениям сейчас находятся в разработке.

В настоящий момент в штате Сбербанка числится около 330 тысяч человек.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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