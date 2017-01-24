Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних

Как стало известно "СоцИнформБюро", Мизулина предлагает ввести пожизненное заключение для тех родителей и учителей, которые, воспользовавшись своим положением, совратили детей.

Отметим, что 2012 году Дума уже рассматривала законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Однако, тогда эта поправка была отклонена. Сенатор намерена внести ее повторно.

С предложением Мизулина выступила после публикации в СМИ о сексуальных домогательствах в московской "Лиге школ". Выпускники обвинили в домогательствах директора школы и его заместителя. В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться. Школа была вскоре расформирована.

Сенатор заявила, что, если эти факты подтвердятся, то наказание в любом случае будет очень серьезным, ведь здесь речь идет о группе детей.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт Елены Мизулиной