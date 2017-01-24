Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних Печать
24.01.2017 12:06

Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних

Член Совета Федерации Елена Мизулина планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних.

Как стало известно "СоцИнформБюро", Мизулина предлагает ввести пожизненное заключение для тех родителей и учителей, которые, воспользовавшись своим положением, совратили детей.

Отметим, что 2012 году Дума уже рассматривала законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Однако, тогда эта поправка была отклонена. Сенатор намерена внести ее повторно.

С предложением Мизулина выступила после публикации в СМИ о сексуальных домогательствах в московской "Лиге школ". Выпускники обвинили в домогательствах директора школы и его заместителя. В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться. Школа была вскоре расформирована.

Сенатор заявила, что, если эти факты подтвердятся, то наказание в любом случае будет очень серьезным, ведь здесь речь идет о группе детей.

Надира Коннова

ФОТО: Официальный сайт Елены Мизулиной

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