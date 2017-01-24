Россияне стали пьянствовать в 1,5 раза меньше

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Между тем, такие сведения от Роспотребнадзора могут свидетельствовать о результатах алкогольной политики, в частности, повышения акцизов и розничных цен. Такая стратегия может привести к употребления более дешёвого суррогатного или контрафактного алкоголя, от которого люди погибают чаще.
Фото: globallookpress
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