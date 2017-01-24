Россияне стали пьянствовать в 1,5 раза меньше



Теперь показатель потребления составляет 10 литров в год на душу населения (против 15 литров в 2009 году). Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, потребление свыше 8 литров алкоголя в год может нанести серьёзный вред для человека, и, следственно, для всей нации.

Между тем, такие сведения от Роспотребнадзора могут свидетельствовать о результатах алкогольной политики, в частности, повышения акцизов и розничных цен. Такая стратегия может привести к употребления более дешёвого суррогатного или контрафактного алкоголя, от которого люди погибают чаще.



Лилия Финько

Фото: globallookpress