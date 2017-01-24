"Союзмультфильм" собирается продолжить историю о Малыше и Карлсоне Печать
24.01.2017 13:35

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"Союзмультфильм" планирует снять продолжение истории "Малыш и Карлсон". Переговоры с наследниками писательницы Астрид Линдгрен ведутся четвертый год.

По словам продюсера студии Николая Маковского, сейчас есть много юридических тонкостей. Как сообщает "СоцИнформБюро", конечный формат совместного проекта пока не определен. "Союзмультфильм" предлагает постановку сериала "Малыш и Карлсон".

Маковский заявил, что данная инициатива является совместной, поскольку "всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу".

Напомним, "Малыш и Карлсон" – советский рисованный мультипликационный фильм, созданный по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен. Экранизация вышла в 1968 году.

Надира Коннова

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