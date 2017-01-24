По словам продюсера студии Николая Маковского, сейчас есть много юридических тонкостей. Как сообщает "СоцИнформБюро", конечный формат совместного проекта пока не определен. "Союзмультфильм" предлагает постановку сериала "Малыш и Карлсон".

Маковский заявил, что данная инициатива является совместной, поскольку "всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы, и они предложили развить историю о Малыше, а студия пошла навстречу".

Напомним, "Малыш и Карлсон" – советский рисованный мультипликационный фильм, созданный по мотивам первой части одноименной трилогии Астрид Линдгрен. Экранизация вышла в 1968 году.

Надира Коннова