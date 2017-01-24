С 1 февраля каждый гражданин сможет получить «дальневосточный гектар» Печать
24.01.2017 13:39

С 1 февраля каждый гражданин сможет получить «дальневосточный гектар»

Оформить заявку на получение бесплатного земельного участка на Дальнем Востоке можно будет на специальном сайте или в Многофункциональном центре.

С начала февраля каждый гражданин России сможет оформить документы на единовременное получение бесплатного гектара земли на Дальнем Востоке. Оформить заявку можно будет в отделениях МФЦ и на информационном портале «НаДальнийВосток.РФ».

- С 1 февраля "дальневосточный гектар" сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ». Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по Интернету или обратиться в МФЦ. На сайте также опубликованы меры, которые можно получить для освоения гектара. Сейчас их 35. Они связанны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квот на древесину для строительства индивидуального жилого дома, микрозаймов, лизинга сельхозтехники и так далее, - сообщается на официальном сайте министерства по развитию Дальнего Востока.

Напомним, что 2 мая 2016 года Президент подписал закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

Согласно этому закону, любой гражданин России единожды может бесплатно получить 1 гектар земли под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Цель закона - привлечь граждан к освоению Дальнего Востока.

До февраля оформить заявку на получение земли в приоритетном порядке могли только жители Камчатского края. С 1 числа претендовать на землю смогут все граждане страны.

С момента оформления заявки в течение первого года гражданину необходимо будет определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Юлия Соболева
Фото:globallookpress

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