В Волгограде планируется снос 900 киосков и павильонов Печать
24.01.2017 14:18

В Волгограде планируется снос 900 киосков и павильонов

Снос почти 900 киосков и павильонов предусматривает разработанная городским комитетом экономического развития схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгограда на 2017–2021 годы.

Как стало известно "СоцИнформБюро", городские власти планируют очистить улицы Волгограда от торговых точек. В Красноармейском районе планируется снести 174 объекта торговли, в Советском - 116, Ворошиловском - 88, в Центральном - 28, в Краснооктябрьском - 78, 213 в Дзержинском и 197 в Тракторозаводском районе.

Коммерсантам предложили демонтировать киоски своими силами, не дожидаясь принудительного сноса.

Сколько при этом человек лишится работы в результате столь масштабной акции, остается только догадываться.

Надира Коннова

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