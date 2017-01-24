В Волгограде планируется снос 900 киосков и павильонов

Как стало известно "СоцИнформБюро", городские власти планируют очистить улицы Волгограда от торговых точек. В Красноармейском районе планируется снести 174 объекта торговли, в Советском - 116, Ворошиловском - 88, в Центральном - 28, в Краснооктябрьском - 78, 213 в Дзержинском и 197 в Тракторозаводском районе.

Коммерсантам предложили демонтировать киоски своими силами, не дожидаясь принудительного сноса.

Сколько при этом человек лишится работы в результате столь масштабной акции, остается только догадываться.

Надира Коннова