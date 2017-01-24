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|В Волгограде планируется снос 900 киосков и павильонов
|24.01.2017 14:18
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Как стало известно "СоцИнформБюро", городские власти планируют очистить улицы Волгограда от торговых точек. В Красноармейском районе планируется снести 174 объекта торговли, в Советском - 116, Ворошиловском - 88, в Центральном - 28, в Краснооктябрьском - 78, 213 в Дзержинском и 197 в Тракторозаводском районе.
Коммерсантам предложили демонтировать киоски своими силами, не дожидаясь принудительного сноса.
Сколько при этом человек лишится работы в результате столь масштабной акции, остается только догадываться.
Надира Коннова
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