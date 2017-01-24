В Красноармейском районе больше суток не будет воды Печать
24.01.2017 14:48

В Красноармейском районе больше суток не будет воды

В связи с обновлением водопровода в районе с 25 по 26 января будет ограничено водоснабжение.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгограда, в связи с ремонтными работами на поврежденных участках водопроводной сети с завтрашнего дня в Красноармейском районе отключат воду.

Обновление водопровода будет проводиться в границах от улицы Навлинской,51 до переулка Шлюзовой,8.

С 7-00 25 января до 21-00 26 января 2017 года воды не будет по следующим адресам:

ул. Городовикова № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40;
ул. Навлинская № 51, 53, 55;
пер. Шлюзовой № 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12, 14, 16;
гостиница «7 Королей» ул. Городовикова № 34.

На время отключения власти города обещают организовать подвоз воды.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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