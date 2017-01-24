Вирус гриппа охватил почти полстраны

«На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ (острое респираторно-вирусное заболевание) отмечено в 38 субъектах РФ во всех федеральных округах, кроме Южного и Северо-Кавказского», - сообщается в отчете, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. Наибольшее число заболевших отмечается в субъектах и городах Приволжского, Дальневосточного и Сибирского округов. Как выяснило «СоцИфнормБюро», наиболее распространенным среди вирусов гриппа стал вирус А(H3N2).

Среди взрослого населения было зарегистрировано 27,5% от всех заболевших, среди детей с 3-х до 7 лет – 23,1%, среди школьников – 23%, среди младенцев с 0 до 2-х лет – 18,4%.

В ведомстве отмечают, что в связи с превышением эпидемического порога в ряде регионов закрыты детские сады и школы. «На три недели с учетом заболеваемости детей дошкольного возраста и школьников были закрыты полностью 911 школ в 43 субъектах, 108 детских садов в 31 субъекте, 57 школ-интернатов в 5 субъектах, 57 колледжей в 5 субъектах и 19 вузов, частично закрыты 1563 класса в 578 школах, 659 групп в 485 детских дошкольных учреждениях, 3 класса школ-интернатов, 5 групп одного колледжа и 80 групп вуза», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»