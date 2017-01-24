Система tax free может появиться в Москве в ближайшее время

В Москве в ближайшее время могут ввести систему tax free. Соответствующее предложение Министерство промышленности и торговли РФ уже направило в Министерство финансов. Помимо Москвы, данную систему планируется ввести в Санкт-Петербурге и в Сочи. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, решение о введении системы может быть принято в ближайшее время. Денис Мантуров подчеркнул, что все промежуточные решения, касающиеся запуска системы tax free, уже приняты, а документы отправлены в Минфин. Ранее было известно, что проект планируют осуществить в пилотном режиме в трех регионах. Если он окажется успешным, то в будущем его могут распространить по всей стране. Как выяснило «СоцИнформБюро», данный проект был рассмотрен еще в конце 2016 года на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Тогда он подчеркнул необходимость обратиться к международному опыту и высказал мнение, что введение системы tax free поспособствует росту туристического потока в России, а также увеличит товарооборот. Напомним, что tax free – это система возврата суммы налога на добавленную стоимость. НДС возвращается иностранным гражданам на их покупки при выезде из зарубежной страны, в которой они были приобретены. Сумма возврата зависит от страны, она может колебаться от 7 до 20%. Министерство финансов РФ в качестве пилотного проекта tax free предлагало установить ставку НДС в размере 0%. Предполагается, что иностранные граждане смогут вернуть НДС с непродовольственных товаров, при этом сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >