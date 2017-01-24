В Волгограде мужчина скрывал дочь от бывшей супруги Печать
24.01.2017 15:57

В Волгограде мужчина скрывал дочь от бывшей супруги

После развода двухлетняя малышка должна была остаться с мамой, однако отец добровольно отдавать девочку не захотел.

Семейная драма развернулась в одном из районов Волгограда. После официального развода экс-супруги не смогли поделить двухгодовалую дочку.

В отделение Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области обратилась местная жительница. Она сообщила, что по решению суда после развода бывший муж должен был передать ей дочь, однако мужчина вместе с ребенком скрылся.

Долгое время сотрудники ФССП не могли вычислить местонахождение мужчины, поскольку он часто меня адреса проживания. На связь с бывшей женой и приставами он не выходил.

Однажды судебный пристав узнал, что мужчина объявился по адресу прописки. Когда госслужащие нагрянули в квартиру, то информация подтвердилась. Мужчина проживал с дочкой в своем частом домовладении.

Так сотрудникам ФССП удалось найти и вернуть девочку. Теперь она проживает вместе со своей матерью.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru