В Волгограде мужчина скрывал дочь от бывшей супруги

Семейная драма развернулась в одном из районов Волгограда. После официального развода экс-супруги не смогли поделить двухгодовалую дочку.

В отделение Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области обратилась местная жительница. Она сообщила, что по решению суда после развода бывший муж должен был передать ей дочь, однако мужчина вместе с ребенком скрылся.

Долгое время сотрудники ФССП не могли вычислить местонахождение мужчины, поскольку он часто меня адреса проживания. На связь с бывшей женой и приставами он не выходил.

Однажды судебный пристав узнал, что мужчина объявился по адресу прописки. Когда госслужащие нагрянули в квартиру, то информация подтвердилась. Мужчина проживал с дочкой в своем частом домовладении.

Так сотрудникам ФССП удалось найти и вернуть девочку. Теперь она проживает вместе со своей матерью.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress