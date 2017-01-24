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Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|Волгоградцы против массового закрытия библиотек
|24.01.2017 16:01
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Как стало известно "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Волга-Каспий", информация об "оптимизации" стала известна накануне. В настоящий момент никаких официальных распоряжений от власти на этот счет не поступало. Даже цифры называются разные - от 5 до 9 библиотек.
О грядущем закрытии узнали активисты и организовали интернет-акцию "Спасём библиотеки!", дабы привлечь к этой теме внимание общественности.
К флешмобу уже подключились неравнодушные волгоградцы: школьники, студенты, пенсионеры, молодые мамы с детьми, несогласные с таким решением администрации. В Сети появляются фотографии горожан с плакатами "Беги в библиотеку, пока не закрыли!". Жители Волгограда считают, что инициатива мэрии губительно скажется на культурном развитии города-героя.
Один из участников акции считает, что никакого развития от такой "оптимизации" не будет.
– Детям, у которых ранее книги были в шаговой доступности, теперь нужно ехать через несколько остановок. А пенсионеры, которые могли брать бесплатную литературу, ни в Интернете, ни в библиотеке, которая теперь на другом конце района, читать не будут... И это называется уважение и забота о старшем поколении, – констатирует печальный факт неравнодушный волгоградец.
Активист считает, что, если сейчас закрыть библиотеки, то мы отсечём даже то малое, что есть сейчас – читающие дети, подростки, пенсионеры, немного взрослых, какую-то культурную жизнь.
По словам организатора акции "Спасём библиотеки!" Виктора Шилина, сейчас необходимо остановить сворачивание учреждений культуры и активизировать граждан.
- Управленцы всегда боятся, когда начинается массовый гражданский протест, - отмечает организатор акции.
Виктор Шилин заявил корреспонденту, что знает закрытии 9 библиотек: 4 взрослых и 5 детских. Однако официальной информации об этом нет. Всё происходит на словах. По его словам, закрытие библиотек планируется в первом квартале 2017 года.
- Власти говорят о том, что люди меньше читают. А те, кто отвечает за развитие библиотек, сделали хоть что-то, чтобы люди больше стали читать? Была ли организована какая-нибудь акция, флешмоб, сообщество в Интернете, хоть что-то? Я, например, ничего такого не знаю, только одни жалобы, – заявил гражданский активист Виктор Шилин.
Корреспонденту ИА "Волга-Каспий" на условиях анонимности удалось поговорить о ситуации с одной из сотрудниц библиотеки № 7 им. В.Г. Короленко, которая вскоре прекратит свою деятельность. Библиотека была открыта в Кировском районе ещё в 1944 году, воспитав не одно поколение читателей. В настоящее время планируется закрыть читальный зал с шестью компьютерами и свободной зоной Wi-Fi доступа, зал патриотического воспитания молодёжи "Семейные реликвии", гостиную семейного чтения, а также музей истории библиотеки. Останется только абонемент (выдача книг). Его работу продлили еще на год.
Библиотекарь заявила, что инициатором такого решения был комитет культуры и администрация города Волгограда. В качестве аргумента было озвучено: город-герой Волгоград – банкрот, предприятия не работают, налогов нет и бюджет трещит по швам, поэтому содержать такие помещения они не могут. При этом ничего не известно, что будет с помещениями выселяемых библиотек.
- На совещании нам говорили, что планируется одна библиотека в районе, в крупных районах – две. И что они будут смещены в какие-то дома культуры, которых, к слову, тоже нет. Не известно, как до них будут добираться пенсионеры, дети, ведь сейчас что-то непонятное и с транспортом твориться. Не представляю, как мы будем ездить, если все маршрутки отменят, - заявила сотрудник библиотеки.
Отметим, что библиотека им. Короленко обеспечивала книгами учеников нескольких школ в районе и детские сады. Сейчас не во всех школах есть библиотеки, а если есть, то у них проблемы с помещениями для хранения книжного фонда и они слабо пополняются, книг для школьников не хватает.
- У нас в районе сокращают все детские библиотеки. 13-ю детскую библиотеку закрыли, и все читатели спустились к нам, в 7-ю им. Короленко, теперь и у нас хотят закрыть. У нас около 5 тысяч читателей, фонд – 40 тысяч изданий. В настоящее время мы его списываем, - сказала библиотекарь.
По словам сотрудника библиотеки, в других городах совершенно иное отношение к культуре, а у нас какое-то варварское – закрыть и всё, а дальше хоть трава не расти.
- Нам говорят, что нет никакого дефицита, на культуру выделяется достаточно средств, но в комитете культуры разводят руками и говорят, что средств нет. Просто смешно: город-герой – город-банкрот. Зачем мы тогда готовимся к чемпионату, если мы банкроты? Я понимаю, что все деньги сейчас пущены на чемпионат мира, но он пройдёт, а дальше что? Как мы будем жить после чемпионата мира, с каким наследством останемся? – задается вопросом библиотекарь.
Власть уходит от ответов на скользкие вопросы в страхе подмочить репутацию. Так, корреспонденту председатель комитета по культуре администрации Волгоградской области Виктор Гепфнер ничего внятного ответить не смог и посоветовал обратиться за комментарием к и.о. председателя комитета по культуре администрации Волгограда. До Дмитрия Куделькина дозвониться не удалось, а его заместитель Наталья Литвинова отказалась от комментария по телефону. При этом она спросила, о закрытии скольких библиотек редакции известно.
Анна Павлова
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