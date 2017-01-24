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|Российские модели портят имидж дубайского пятизвездочного отеля
|24.01.2017 17:47
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Менеджеры отеля посчитали, что несколько опубликованных фотографий, снятых в номерах отеля и на его территории, настолько непристойны, что могут повредить имиджу компании. Так что не всякие снимки можно публиковать из номеров за 70 тысяч рублей.
Анастасия Красновская, Москва
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