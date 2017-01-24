Российские модели портят имидж дубайского пятизвездочного отеля Печать
24.01.2017 17:47

Российские модели портят имидж дубайского пятизвездочного отеля

В Дубае администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Jumeirah пожаловалась на российских моделей за публикацию откровенных фотографий, сделанных в стенах отеля. Девушки делали снимки и выкладывали их в Instagram, указывая хэштег #Dubai и название гостиницы.

Менеджеры отеля посчитали, что несколько опубликованных фотографий, снятых в номерах отеля и на его территории, настолько непристойны, что могут повредить имиджу компании. Так что не всякие снимки можно публиковать из номеров за 70 тысяч рублей.
«Нам поступило много жалоб от постояльцев с детьми. Мы не хотим видеть геотеги нашего отеля на фотографиях полуобнаженных девушек в эротических позах», - заявил представитель гостиницы.
Среди Российских девушек-фотомоделей, выкладывающих интересные снимки с указанием геотега дубайского отеля, можно увидеть Викторию Боню, актрису Анну Калашникову, Алену Шишкову – бывшую девушку Тимати и других.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

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