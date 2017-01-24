Российские модели портят имидж дубайского пятизвездочного отеля

В Дубае администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Jumeirah пожаловалась на российских моделей за публикацию откровенных фотографий, сделанных в стенах отеля. Девушки делали снимки и выкладывали их в Instagram, указывая хэштег #Dubai и название гостиницы. Менеджеры отеля посчитали, что несколько опубликованных фотографий, снятых в номерах отеля и на его территории, настолько непристойны, что могут повредить имиджу компании. Так что не всякие снимки можно публиковать из номеров за 70 тысяч рублей.

«Нам поступило много жалоб от постояльцев с детьми. Мы не хотим видеть геотеги нашего отеля на фотографиях полуобнаженных девушек в эротических позах», - заявил представитель гостиницы.

Среди Российских девушек-фотомоделей, выкладывающих интересные снимки с указанием геотега дубайского отеля, можно увидеть Викторию Боню, актрису Анну Калашникову, Алену Шишкову – бывшую девушку Тимати и других. Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро» Следующая >