Россиянину вручили «Оскар» за секс Печать
24.01.2017 17:43

Россиянину вручили «Оскар» за секс

Алексей Гончаров, предпочитающий трудиться под псевдонимом Маркус Дюпри в жанре для взрослых, был удостоен премии AVN Awards.

«Горячему» актёру торжественно вручили две статуэтки, которые часто называют «порно-Оскаром».

Выдающийся актёр Алексей Гончаров

Первый «Оскар» Гончаров-Дюпри получил за страстную сцену втроём: с другой звездой «клубнички» Абеллой Денджер и ещё одним актёром.

А вторая статуэтка досталась мастеру секса за непревзойдённую игру с актрисой Адрианой Чечик. Девушки также получили «Оскар» за пикантный вклад в порноиндустрию.

За свой выдающийся талант 28-летний русский «оскароносец» работает в Лос-Анджелесе, буквально в поте лица и не покладая рук.


Аля Кукеева

Фото: социальные сети

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