Россиянину вручили «Оскар» за секс

«Горячему» актёру торжественно вручили две статуэтки, которые часто называют «порно-Оскаром».

Первый «Оскар» Гончаров-Дюпри получил за страстную сцену втроём: с другой звездой «клубнички» Абеллой Денджер и ещё одним актёром.

А вторая статуэтка досталась мастеру секса за непревзойдённую игру с актрисой Адрианой Чечик. Девушки также получили «Оскар» за пикантный вклад в порноиндустрию.

За свой выдающийся талант 28-летний русский «оскароносец» работает в Лос-Анджелесе, буквально в поте лица и не покладая рук.



Аля Кукеева

Фото: социальные сети