Для въезда в Армению больше не нужен загранпаспорт Печать
24.01.2017 18:35

Для въезда в Армению больше не нужен загранпаспорт

В ходе российско-армянских переговоров Дмитрий Медведев подписал договор о въезде в Армению по внутренним паспортам.

Сегодня в подмосковной резиденции Горки состоялась встреча Дмитрия Медведева и премьер-министра Армении Карена Карапетяна.

Как сообщается на официальном сайте правительства России, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

В рамках мероприятия Медведев и Караметян подписали договор, согласно которому россияне теперь могут посещать Армению по внутреннему паспорту.

- Очень важным является гуманитарный аспект, расширение прямых контактов между нашими людьми. Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению и по внутренним общегражданским паспортам, о чём только что тоже был подписан документ, - заявил на встрече председатель правительства России.

Как сообщил на мероприятии премьер-министр Армении Карен Карапетян, данное решение поможет развитию культурно-гуманитарных отношений стран. Такая инициатива поможет россиянам открыть Армению с туристической стороны.

- Мне кажется, что Армения как туристическая страна для российских граждан недооценена. Мы в этом году ожидаем принципиального изменения в лучшую сторону, - сообщил Карапетян.

Юлия Соболева
Фото: правительство России

Для въезда в Армению больше не нужен загранпаспорт

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