Волгоградцев приглашают встретить Китайский Новый год Печать
25.01.2017 11:39

Волгоградцев приглашают встретить Китайский Новый год

Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает жителей и гостей города отпраздновать Новый год по китайскому лунному календарю 28 января в 16:00 и 29 января в 12:00.


Гости торжества отправятся в волшебное путешествие в культуру Китая, где их будет сопровождать чарующая музыка, боевые мастера ушу и конечно же мандариновй аромат благовоний.

Также участников праздника научат мастерить особые конвертики, писать иероглифы богатства и создавать цветущую сакуру. Каждый гость сможет воплотить мечты в реальность с помощью карты желаний по правилам Фэн-шуй.

Всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу Китая ждёт фотосессия и другие сюрпризы.

Организаторы мероприятия напоминают, что количество мест ограниченно, поэтому необходима предварительная запись по телефону.


Лилия Финько

Фото: музей-заповедник "Старая Сарепта"

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