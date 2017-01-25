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Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|Волгоградцев приглашают встретить Китайский Новый год
|25.01.2017 11:39
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Также участников праздника научат мастерить особые конвертики, писать иероглифы богатства и создавать цветущую сакуру. Каждый гость сможет воплотить мечты в реальность с помощью карты желаний по правилам Фэн-шуй.
Всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу Китая ждёт фотосессия и другие сюрпризы.
Организаторы мероприятия напоминают, что количество мест ограниченно, поэтому необходима предварительная запись по телефону.
Фото: музей-заповедник "Старая Сарепта"
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