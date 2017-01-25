Волгоградцев приглашают встретить Китайский Новый год



Гости торжества отправятся в волшебное путешествие в культуру Китая, где их будет сопровождать чарующая музыка, боевые мастера ушу и конечно же мандариновй аромат благовоний.

Также участников праздника научат мастерить особые конвертики, писать иероглифы богатства и создавать цветущую сакуру. Каждый гость сможет воплотить мечты в реальность с помощью карты желаний по правилам Фэн-шуй.

Всех желающих окунуться в новогоднюю атмосферу Китая ждёт фотосессия и другие сюрпризы.

Организаторы мероприятия напоминают, что количество мест ограниченно, поэтому необходима предварительная запись по телефону.



Лилия Финько

Фото: музей-заповедник "Старая Сарепта"