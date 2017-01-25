Продажу непищевой спиртосодержащей продукции запретили еще на два месяца Печать
25.01.2017 11:36

Продажу непищевой спиртосодержащей продукции запретили еще на два месяца

Роспотребнадзор постановил продлить ограничение на розничную торговлю спиртовыми тониками и лосьонами на 60 дней.

Сегодня Роспотребнадзор сообщил о продлении запрета на продажу некоторых видов непищевого алкоголя. Данный запрет будет действовать еще 60 суток.

Напомним, что в конце декабря на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции».

Согласно постановлению, юридическим лицам и предринимателям было поручено приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции, которая содержит больше 25% этилового спирта. Под запрет не попала только парфюмерия и стеклоомывающая жидкость.

Данное решение было принято после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, в результате которого погибло больше 70 человек.

Проверки исполнения данного запрета сотрудниками внутренних дел позволили изъять из оборота более 500 тысяч нелегального спиртового суррогата по всей стране. По данным Роспотребнадзора, принятые меры помогли снизить количество отравлений и смертей от непищевого «Боярышника» в период новогодний праздников.

Отметим, что в Волгоградской области в праздничные дни было выявлено несколько точек нелегальной продажи непищевого спирта. На местах продажи сотрудникам полиции удалось изъять около 15 литров нелегального алкоголя.

Как сообщает областной Роспотребнадзор, всего за период запрета удалось изъять более 12 литров суррогата. Среди них спиртовые тоники с экстрактом красного перца, лосьоны «Хлебный» и прочее.

Анализ данных по случаям отравления в новогодние периоды показал, что количество отравившихся волгоградцев заметно снизилось. В прошлом году в праздничные дни было зарегистрировано 43 случая отравления. В минувшие праздники всего 29. Ни один случай не привел к летальному исходу.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

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