Сегодня депутат государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Газзаев внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение флага субъекта России.

Депутат предложил приравнять надругательство над флагом региона к надругательству над государственным флагом.

Напомним, что согласно статье 329 Уголовного кодекса, осквернение государственного флага и герба наказывается ограничением свободы до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом до шести месяцев. Такое же наказание Валерий Газаев предлагает ввести за надругательство над флагом или гербом субъектов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что официальные символы субъектов Российской Федерации сегодня лишены уголовно-правовой охраны.

- Когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камеры глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняет этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности, - сообщается в записке.

В качестве примера депутат приводит примеры законодательства Германии, Австрии, Швейцарии, где региональные символы защищены законами, а любое осквернение карается тюрьмой.

Отметим, что многие субъекты России предполагают в своем законодательстве об административных правонарушениях ответственность за надругательство над официальными символами региона.

В Кодексе Волгоградской области об административной ответственности существует статья «Нарушение порядка использования Герба и Флага Волгоградской области, надругательство над Флагом и Гербом Волгоградской области». Данная статья предусматривает для граждан, которые осквернили символы региона, штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Вызывает сомнение, что законопроект господина Газзаева как-то повлияет на Волгоградскую область. Ведь у нас даже на осквернение государственных символов порой смотрят сквозь пальцы. Стоит вспомнить историю с уборкой мусора в государственный флаг России.

Напомним, осенью прошлого года горожане засняли на видео, как дорожные рабочие в Волгограде собирают мусор в полотнище российского триколора. Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту осквернения флага.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»