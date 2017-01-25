За надругательство над флагом субъекта РФ хотят ввести уголовное наказание Печать
25.01.2017 12:59

За надругательство над флагом субъекта хотят ввести уголовное наказание

В Госдуму был внесен законопроект об ограничении свободы на срок до года за надругательство над символикой области или республики.

Сегодня депутат государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Газзаев внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение флага субъекта России.

Депутат предложил приравнять надругательство над флагом региона к надругательству над государственным флагом.

Напомним, что согласно статье 329 Уголовного кодекса, осквернение государственного флага и герба наказывается ограничением свободы до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом до шести месяцев. Такое же наказание Валерий Газаев предлагает ввести за надругательство над флагом или гербом субъектов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что официальные символы субъектов Российской Федерации сегодня лишены уголовно-правовой охраны.

- Когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камеры глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняет этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности, - сообщается в записке.

В качестве примера депутат приводит примеры законодательства Германии, Австрии, Швейцарии, где региональные символы защищены законами, а любое осквернение карается тюрьмой.

Отметим, что многие субъекты России предполагают в своем законодательстве об административных правонарушениях ответственность за надругательство над официальными символами региона.

В Кодексе Волгоградской области об административной ответственности существует статья «Нарушение порядка использования Герба и Флага Волгоградской области, надругательство над Флагом и Гербом Волгоградской области». Данная статья предусматривает для граждан, которые осквернили символы региона, штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Вызывает сомнение, что законопроект господина Газзаева как-то повлияет на Волгоградскую область. Ведь у нас даже на осквернение государственных символов порой смотрят сквозь пальцы. Стоит вспомнить историю с уборкой мусора в государственный флаг России.

Напомним, осенью прошлого года горожане засняли на видео, как дорожные рабочие в Волгограде собирают мусор в полотнище российского триколора. Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту осквернения флага.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru