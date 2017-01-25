Враги современной России: мнения экспертов
Как показывают опросы, большинство граждан считает, что у России на сегодняшний день существуют реал....
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
Власти решили "оптимизировать" муниципальные учреждения культуры путем закрытия в городе несколько в....
|За надругательство над флагом субъекта РФ хотят ввести уголовное наказание
|25.01.2017 12:59
|
Сегодня депутат государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Газзаев внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение флага субъекта России.
Депутат предложил приравнять надругательство над флагом региона к надругательству над государственным флагом.
Напомним, что согласно статье 329 Уголовного кодекса, осквернение государственного флага и герба наказывается ограничением свободы до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом до шести месяцев. Такое же наказание Валерий Газаев предлагает ввести за надругательство над флагом или гербом субъектов.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что официальные символы субъектов Российской Федерации сегодня лишены уголовно-правовой охраны.
- Когда очередные хулиганы на спортивном мероприятии цинично под камеры глумятся над флагом того или иного региона, публично оскверняет этот флаг, рвут его на части, топчут, сжигают прямо на стадионе, то правоохранительные органы могут инкриминировать этим лицам мелкое хулиганство либо нарушение правил пожарной безопасности, - сообщается в записке.
В качестве примера депутат приводит примеры законодательства Германии, Австрии, Швейцарии, где региональные символы защищены законами, а любое осквернение карается тюрьмой.
Отметим, что многие субъекты России предполагают в своем законодательстве об административных правонарушениях ответственность за надругательство над официальными символами региона.
В Кодексе Волгоградской области об административной ответственности существует статья «Нарушение порядка использования Герба и Флага Волгоградской области, надругательство над Флагом и Гербом Волгоградской области». Данная статья предусматривает для граждан, которые осквернили символы региона, штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Вызывает сомнение, что законопроект господина Газзаева как-то повлияет на Волгоградскую область. Ведь у нас даже на осквернение государственных символов порой смотрят сквозь пальцы. Стоит вспомнить историю с уборкой мусора в государственный флаг России.
Напомним, осенью прошлого года горожане засняли на видео, как дорожные рабочие в Волгограде собирают мусор в полотнище российского триколора. Тогда полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту осквернения флага.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:16
Умирающую пассажирку автобуса приняли за пьянчужку
-
13:10
Депутаты хотят молодых членов партии
-
12:59
За надругательство над флагом субъекта РФ хотят ввести уголовное наказание
-
11:39
Волгоградцев приглашают встретить Китайский Новый год
-
11:36
Продажу непищевой спиртосодержащей продукции запретили еще на два месяца
-
11:15
Иностранцы вместо "туризма" занимались полевыми работами
-
10:53
Неизвестный водитель бросил умирать сбитую им старушку на дороге
-
10:40
Волгоградцы пострадали от микрофинансовой организации
-
10:28
На юге Волгограда сотрудник службы доставки задержан за кражи из посылок
-
10:14
Ошибка водителя привела к дорожной трагедии
-
10:03
В США выдвинут иск против Сбербанка и Германа Грефа "о рейдерском захвате"
-
09:51
Пожар под Волгоградом унёс жизнь пожилой женщины
-
09:18
СМИ: По делу о госизмене арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского"
-
02:42
Исинбаева отреагировала на новый фильм ARD о допинге
Самое читаемое
-
13:16
Умирающую пассажирку автобуса приняли за пьянчужку
-
11:15
Иностранцы вместо "туризма" занимались полевыми работами
-
10:53
Неизвестный водитель бросил умирать сбитую им старушку на дороге
-
10:40
Волгоградцы пострадали от микрофинансовой организации
-
10:28
На юге Волгограда сотрудник службы доставки задержан за кражи из посылок
-
10:14
Ошибка водителя привела к дорожной трагедии
-
10:03
В США выдвинут иск против Сбербанка и Германа Грефа "о рейдерском захвате"
Последние комментарии
-
В Волгограде задерживают соцвыплаты «по техническим причинам»
-
Забыть нельзя вернуться невозможно. >>
-
-
В Волгограде противники перевода времени просят оставить всё как есть
-
Волгоградцы против массового закрытия библиотек
-
Ну да, закроют библиотеки и откроют очередной "Магнит", как сделали в помещении бывшей библиотеки на ... >>
-
-
Мизулина предложила ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних
-
Благими намерениями устлан путь в ад. Некоторые девушки и в 20 лет не готовы выйти замуж. А другим в ... >>
-
-
Песков выразил надежду, что Путин пойдет на новый президентский срок
-
Нужен президент, который займется экономикой, а не только внешней политикой. И реально снизит ... >>
-
-
Россияне просят детского омбудсмена не отбирать сына у укравшей его женщины