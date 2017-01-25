На Москве-реке заметили корабль-призрак Печать
25.01.2017 14:21

На Москве-реке заметили корабль-призрак

Один из интернет-пользователей поделился любопытной оптической иллюзией: на фотографии от Андреевского моста в Москве отходит корабль-призрак.

Опубликованную фотографию автор снимка прокомментировал так: "Залип на вот этот неопознанный плавающий объект. Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно..."

На Москве-реке заметили корабль-призрак

И действительно, при первом взгляде на снимок кажется, что под мостом проходит корабль. Однако это иллюзия. Это убеждение рассеивается, если увеличить детали фотографии. Пользователи уже оценили оптическую иллюзию и добавили свои вариации в сюжете. К слову, данный снимок прокомментировали свыше 300 человек.

На Москве-реке заметили корабль-призрак

На Москве-реке заметили корабль-призрак

 

Надира Коннова
ФОТО: сайт "Пикабу"

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