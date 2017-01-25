На Москве-реке заметили корабль-призрак

Опубликованную фотографию автор снимка прокомментировал так: "Залип на вот этот неопознанный плавающий объект. Наверное, минуты две всматривался, не мог понять, что это за странное судно..."

И действительно, при первом взгляде на снимок кажется, что под мостом проходит корабль. Однако это иллюзия. Это убеждение рассеивается, если увеличить детали фотографии. Пользователи уже оценили оптическую иллюзию и добавили свои вариации в сюжете. К слову, данный снимок прокомментировали свыше 300 человек.

Надира Коннова

ФОТО: сайт "Пикабу"