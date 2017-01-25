25 января 1942 – 25 января 2017. История длиною в 75 лет

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«Изначально у меня была только похоронка, в которой написано: «Ильинский район, Смоленская область, деревня Канад» - название заканчивалось на «д». В Смоленской области на данный момент никакой деревни Канад - и даже Канат - нет, поэтому оставался вариант искать по району. Но района такого тоже нет», - так началась история поисков Андрея. А подтолкнул его к ним случай: умирая, бабушка Андрея стала описывать ему картины, возникшие в памяти, которых она не могла видеть. Рассказывала, будто видит деда Василия на улице в страшный холод, и бежит он с оружием в одном тулупе. С того момента Андрей решил восстановить реальную картину.
Кроме информации из похоронки, было известно, что Василий Ледягин относился к двадцатипятитысячникам – активным молодым людям, комсомольцам, коммунистам, которых направляли на хозяйственно-организационную работу в колхозы. Деда Андрея отправили в Рязанскую область, где он занимал должность председателя колхоза. К моменту начала Войны у него уже было четверо детей, и он имел бронь от войны, которую предоставляли председателям. Однако он ушел на фронт добровольцем. Сначала Василий Ледягин участвовал в обороне под Москвой, затем ушел в наступление по Калининскому фронту. Похоронка, несколько фактов о начале войны и смутные бабушкины рассказы - на этом информация о деде у Андрея заканчивалась. Но его это не остановило – он обратился к архивам и интернету.
«На одном из форумов поисковиков Смоленщины я нашел девушку, чья бабушка Мария Тихонова во времена войны проживала в деревне Канат. Она-то и рассказала о событиях, происходивших с 23 по 25 января 1942 года.
Зима того года оказалась очень холодной, а в середине января мороз в области был и вовсе лютый. В начале 1942-го деревня Канат была передовой, но к 24 января была оккупирована. В это время там проходило наступление четвертой ударной армии, 332 дивизии, в которой служил Василий Ледягин. Мария Тихонова вспоминала, что той зимой через Канат передвигались большие соединения немцев – кто на машинах, кто мотоциклах, а кто-то пешком. Вечером к ним в дом пришли солдаты в белом камуфляже. Как потом выяснилось из разговоров, это были солдаты передового разведывательного отряда. Они в составе 20 человек расположились в двух хатах. На улицу выставили часовой, но всю ночь в мороз «-35» он не мог простоять на улице, поэтому периодически заходил в дом погреться. Утром, когда часовой в очередной раз вышел из дома, его заметили немцы, которых вел к старосте житель деревни. Началась перестрелка. На выстрелы с дороги повернула колонна немцев. Их было намного больше, чем наших солдат. Завязался бой. К сожалению, все, кто был в доме часового, погибли. Из второго дома некоторым удалось выжить. В результате наши разведчики в совсем немногочисленном составе смогли убить около 70-ти немцев. После боя наших солдат примерно 25 января 1942 года похоронили недалеко от реки под березками и поставили им кресты. С немцев снимали одежду, потому что самим деревенским жителям нужно было во что-то одеваться, а хоронили их уже весной в яме.
Далее я связался с руководителем поискового отряда «Межа» Козловым Николаем Александровичем и передал ему всю имеющуюся информацию о бое передового отряда 1119 стрелкового полка с немцами в Канате. Пять раз Николай Александрович вместе с Марией Тихоновой выезжал на место, но найти советских бойцов не удавалось, при том что немцев нашли сразу же. Где указывала бабушка место захоронения советских бойцов яма была, но она пустая. Далее Николай Александрович начал проводить огромную работу по восстановлению всех обстоятельств и вышел на двух сестер, которые в детстве проживали в Канате. Они как раз в момент боя были во втором доме с разведчиками. Благодаря им поиски смогли двинуться дальше.
Поскольку Мария Тихоновна проживала в Канате до 1945 года, она, естественно, не знала, что шестерых советских бойцов в начале 1950-х годов жители деревни перезахоронили из огорода Щербаковых на окраину сельского кладбища. Об этом рассказали бабушки-сестры, но без них найти новую могилу было бы крайне сложно, а может, и вовсе невозможно. Поэтому Николай Александрович пошел на риск – он посадил 90-летних бабушек в лодку (по-другому к месту попасть нельзя) и повез их. Прибыв к месту назначения, бабушки указали не на само кладбище, а на окраину, где находилась гора мусора – тут, по их словам, за оградой хоронили солдат. Через неделю поисковой отряд приехал сюда снова уже без бабушек, разобрал кучу мусора и откопал шесть человек. Солдат действительно похоронили не на самом кладбище, а в траншее, лицом на восток. В списке погибших в деревне Канат было пять неизвестных мне фамилий. И последняя, шестая - Ледягин».
Анастасия Красновская, Москва
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