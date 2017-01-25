МУП «Городские вести» ликвидирован по решению гордумы Печать
25.01.2017 15:00

МУП «Городские вести» ликвидирован по решению гордумы

Депутаты Волгоградской городской думы приняли решение о закрытии муниципального унитарного предприятия «Городские вести».

Сегодня состоялось первое в этом году заседание Волгоградской городской думы. На повестке дня решались транспортные, земельные и другие управленческие вопросы.

В рамках заседания с докладом о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Городские вести» выступила руководитель департамента муниципального имущества администрации Волгограда Ирина Кондратенко.

После небольшого обсуждения депутаты единогласно приняли решение закрыть предприятие после погашения всех долгов. Как сообщила Кондратенко, на данный момент МУП должен 75 тысяч рублей Волгоградскому коммунальному хозяйству.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», МУП «Городские вести» с 2015 года фактически является недействующей организацией. В последнее время в учреждении работала ликвидационная комиссия.

Отметим, что еще в декабре 2015 года постановлением администрации Волгограда было создано муниципальное автономное учреждение «Городские вести». Эта организация сейчас выполняет функции по выпуску газеты «Городские вести».

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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