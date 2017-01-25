Смягчение «домашних побоев» уверенно проходит чтения



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», за принятие закона проголосовало 385 депутатов, двое народных избранников выступили против, один воздержался.

Один из разработчиков законопроекта депутат Ольга Баталина предложила на заседании провести третью, окончательную, стадию рассмотрения проекта 27 января.

Исходя из сегодняшних результатов прохождения законопроекта, можно с уверенностью сказать, что нет никаких препятствий для скорейшего вступления поправок в силу закона.

Между тем, о целесообразности смягчения «домашних побоев» до сих пор спорят и эксперты, и российская общественность.

Юрист Дмитрий Курдесов считает, что декриминализация побоев приведёт к печальным последствиям.

- Есть закон, а есть реальная жизнь, которая показывает, что домашнее насилие – одна из важнейших проблем современного российского общества. В нашей стране не принято говорить об отцах и мужьях, которые измываются над детьми и женами, очень часто конфликты не покидают стен квартиры. Статистика, впрочем, показывает, что большинство продолжительных бытовых ссор заканчиваются тяжкими последствиями – не синяками, а серьезными переломами, если не летальным исходом, - рассудил Курдесов.

-Углубился в законопроект, нашел интересный момент: "Госдума России уже во втором чтении приняла изменения в уголовный кодекс, которые смягчают наказание для людей, "поднявших руку" на своих домочадцев. Под "близкими лицами" понимаются: супруги, родители, дети, усыновители, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны и попечители." То есть, если избил свою мать, но в первый раз, то за это не последует наказания? То же самое касается внуков, избивающих бабушек, не желающих отдавать квартиру (или пенсию) по своей воле. В общем, абсурд, - сообщил Сергей Л. из Екатеринбурга.

- Удивительно, но даже на такие безрассудные законопроекты найдутся глупые россияне, которые это одобрят и попросят ещё. В 1937 году, когда допросы писали на соседей и родню в НКВД, тоже, наверное, находили куча аргументов "за". Страна вечно крепостных, - резюмировал житель Казани Никита Ж.

- Если надругаешься над флагом РФ, то тебя посадят. Если будешь бить ребенка, то ты молодец, все по закону. 3 цвета на ткани ценятся выше, чем ребенок, - сообщила москвичка Алёна Р.

После принятия законопроекта побои в отношении близких родственников перейдут из уголовных преступлений в административные правонарушения. Повторное насилие планируют оставить расценивать как уголовное преступление.





Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"