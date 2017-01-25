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|Смягчение «домашних побоев» уверенно проходит чтения
|25.01.2017 15:32
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Один из разработчиков законопроекта депутат Ольга Баталина предложила на заседании провести третью, окончательную, стадию рассмотрения проекта 27 января.
Исходя из сегодняшних результатов прохождения законопроекта, можно с уверенностью сказать, что нет никаких препятствий для скорейшего вступления поправок в силу закона.
Между тем, о целесообразности смягчения «домашних побоев» до сих пор спорят и эксперты, и российская общественность.
Юрист Дмитрий Курдесов считает, что декриминализация побоев приведёт к печальным последствиям.
- Есть закон, а есть реальная жизнь, которая показывает, что домашнее насилие – одна из важнейших проблем современного российского общества. В нашей стране не принято говорить об отцах и мужьях, которые измываются над детьми и женами, очень часто конфликты не покидают стен квартиры. Статистика, впрочем, показывает, что большинство продолжительных бытовых ссор заканчиваются тяжкими последствиями – не синяками, а серьезными переломами, если не летальным исходом, - рассудил Курдесов.
-Углубился в законопроект, нашел интересный момент: "Госдума России уже во втором чтении приняла изменения в уголовный кодекс, которые смягчают наказание для людей, "поднявших руку" на своих домочадцев. Под "близкими лицами" понимаются: супруги, родители, дети, усыновители, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны и попечители." То есть, если избил свою мать, но в первый раз, то за это не последует наказания? То же самое касается внуков, избивающих бабушек, не желающих отдавать квартиру (или пенсию) по своей воле. В общем, абсурд, - сообщил Сергей Л. из Екатеринбурга.
- Удивительно, но даже на такие безрассудные законопроекты найдутся глупые россияне, которые это одобрят и попросят ещё. В 1937 году, когда допросы писали на соседей и родню в НКВД, тоже, наверное, находили куча аргументов "за". Страна вечно крепостных, - резюмировал житель Казани Никита Ж.
- Если надругаешься над флагом РФ, то тебя посадят. Если будешь бить ребенка, то ты молодец, все по закону. 3 цвета на ткани ценятся выше, чем ребенок, - сообщила москвичка Алёна Р.
После принятия законопроекта побои в отношении близких родственников перейдут из уголовных преступлений в административные правонарушения. Повторное насилие планируют оставить расценивать как уголовное преступление.
Лилия Финько
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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