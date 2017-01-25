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|Прокуратура не смогла опротестовать решение об аутсорсинге питания детсадовцев
|25.01.2017 16:19
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Депутаты Волгоградской городской думы отклонили большинство претензий прокуратуры к решению о передаче дошкольного питания на аутсорсинг.
Сегодня в гордуме Волгограда состоялось первое в этом году заседание депутатов. На повестке дня стояли в основном проблемы землепользования и застройки Волгограда. Но кроме этого, депутаты рассмотрели постановление прокуратуры, которое касалось передачи питания детсадовцев на аутсорсинг.
Напомним, что решение о передаче дошкольного питания в частные руки было принято 9 ноября 2016 года на заседании городской Думы. Вскоре проверку нововведения провела прокуратура города. Согласно материалам проверки, в тексте решения было найдено множество нарушений и коррупциогенные факторы.
Прокуратура поспешила внести претензии в гордуму, однако на заседании 23 декабря депутаты решили перенести рассмотрение претензий на конец января.
Несмотря на протест прокуратуры и множественные митинги от родителей детсадовцев, 25 ноября на сайте госзакупок появилось несколько заявок на организацию питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Волгограда на общую сумму 835 миллионов рублей.
29 декабря стали известны названия частных организаций, победивших в конкурсе. А уже 31 декабря со всеми были подписаны контракты.
Сегодня на заседании депутаты наконец приступили к обсуждению прокурорского протеста. После жаркого спора народные избранники решили согласиться только с одним из замечаний, остальные же были отклонены.
Так в тексте решения гордумы об аутсорсинге было указано, что контракты с частными компаниями садики могут заключить на основе закона о государственно-частном партнерстве. Однако по данному закону выступать партнером может только муниципалитет, но никак не детский сад.
Кроме того, согласно данному закону, обязательным условием контракта является строительство, реконструкция либо частичное финансирование рабочего места для частной компании. Однако пищевые блоки волгоградских детских садов отдали в том виде, в каком они были. Никакого ремонта там не производили.
– Мы считаем, что муниципально-частное партнёрство при организации питания с точки зрения закона не применимо в принципе. Кроме того, мы вчера в комитете задавали вопрос и так и не выяснили, будут ли в дальнейшем направлены средства на строительство инфраструктуры – пищеблоков для учреждений, – поскольку деньги на это не заложены ни в финальном бюджете на 2017 год, ни последующий период 2018-2019 годов, и в ближайшем будущем ни финальные, ни индивидуальные взносы на это не полагаются, - заявил на заседании заместитель прокурора Станислав Деревянченко.
В результате добиться пересмотра решения гордумы и отмены контрактов, подписанных с нарушеними законодательства, прокуратуре не удалось. В течение этого года система аутсорсинга питания в детских садах продолжит функционировать.
Юлия Соболева
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