В Волгограде улица Ким будет перекрыта больше недели

Из-за проведения работ по очистке дороги движение на улице Ким в Ворошиловском районе будет ограничено. Сегодня администрация Волгограда объявила о закрытии улицы Ким для проведения очистки автомобильной дороги от льда и снега. Проезд по данной улице в обе стороны, а также стоянка транспортных средств будет запрещена с 00.00 часов 26 января до 24.00 часов 3 февраля. Объехать данный участок дороги автомобилисты смогут по улице Рабоче-Крестьянкой, Профсоюзной, Калинина и Козловской. Юлия Соболева

Фото: ИА "СоцИнформБюро» Следующая >