В Волгограде улица Ким будет перекрыта больше недели Печать
25.01.2017 17:42

В Волгограде улица Ким будет перекрыта больше недели

Из-за проведения работ по очистке дороги движение на улице Ким в Ворошиловском районе будет ограничено.

Сегодня администрация Волгограда объявила о закрытии улицы Ким для проведения очистки автомобильной дороги от льда и снега.

Проезд по данной улице в обе стороны, а также стоянка транспортных средств будет запрещена с 00.00 часов 26 января до 24.00 часов 3 февраля.

Объехать данный участок дороги автомобилисты смогут по улице Рабоче-Крестьянкой, Профсоюзной, Калинина и Козловской.

Юлия Соболева
Фото: ИА "СоцИнформБюро»

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