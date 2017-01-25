В Волгограде похолодает до -20 градусов Печать
25.01.2017 18:40

В Волгограде похолодает до -20 градусов

В последние рабочие дни недели волгоградские синоптики прогнозируют сильный мороз.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе волгоградского гидрометцентра, резкое похолодание ожидается на территории города и области в четверг и пятницу.

Согласно прогнозу, 27 января температура воздуха ночью составит -20...-22. Днем немного потеплеет до -14...-16 градусов. Ветер ожидается северо-западный со скоростью 6-11 м/с.

На следующей ночью температура снова опустится до -17...-20 градусов. Днем в городе ожидается небольшой снег и -10...-12 градусов.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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