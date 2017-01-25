Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
В последнее время в России постоянно происходят случаи изъятия детей из семей с туманным объяснением....
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|Органы чрезмерной опеки: как разрушить семью
|25.01.2017 23:42
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Сотрудники службы решили, видимо, «подстраховаться», и вместе с мальчиком забрали ещё девять детей, воспитывавшихся в семье Дель. Все изъятые малыши были приёмными и имели различные врождённые заболевания.
До сих пор родителям не предъявили ни одного документа. Юридически супруги Дель остались законными представителями детей, а по факту — нет.
Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, за семью вступилась и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, осудив действия сотрудников службы опеки.
«Я не даю сейчас правовой оценки, а высказываю свое личное мнение. Но считаю, что здесь были совершены поспешные действия, для которых не было достаточных оснований», - отметила председатель, добавив, что детей из семьи следует забирать только в крайнем случае.
«Здесь была обеспеченная семья», - заключила Матвиенко.
Получается, обеспеченность для социальных служб является главным критерием благополучия семьи. Впрочем, судя по другим историям, удивляться не приходится.
Спустя время у Надежды родился ребёнок, которого отобрали... из-за ненадлежащих жилищных условий. Несколько месяцев молодая мать при поддержке СМИ и юристов добивалась справедливости. Только после того, как история вызвала резонанс, чиновники выдали Надежде временное жильё по говору социального найма и вернули сына.
В августе 2015 года широкую огласку получил случай изъятия двух мальчиков у москвички Елены Коробовой. Основанием для отобрания детей стало отсутствие ремонта и телевизора, а также наличие 20 кошек в квартире. Позднее к конфликту между службой опеки и Коробовой подключился Павел Астахов, занимавший в то время пост детского омбудсмена.
«У матери имеется гигантская задолжность по оплате ЖК-услуг на неск.тыс.руб. В квартире жуткая антисанитария, пауки, тараканы, экскрименты» (орфография сохранена — примечание ред.), - написал на своей странице в Twitter Астахов.
Общественность встала на защиту матери. Волонтёры помогли с ремонтом, приютили кошек. Сыновей женщине вернули только через полгода. Все с облегчением вздохнули и забыли. Только никто не учёл во внимание тот факт, что дети запросто могли получить серьёзную психологическую травму, находясь полгода в приюте вдали от матери.
А рекомендуемые нормы количества питомцев в квартире, свежести ремонт и обязательного отсутствия тараканов — чтобы ребёнка не отобрали у родителей — так и не были озвучены.
Зона особенного риска
Эксперты отмечают, что под «прицел» социальных служб чаще, чем другие попадают родители с невысоким социальным статусом — которые не знают куда обращаться и как отстаивать свои законные права, а также многодетные семьи. В первом случае показателен пример сироты Надежды Кузнецовой из Архангельской области, во втором — пример семьи Дель.
Президент центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева рассказала корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» о семьях, находящихся в зоне риска.
- Почему в зоне риска находятся именно многодетные и малоимущие семьи? Потому что существуют чёткие нормативные документы, по которым семья признается малообеспеченной, и органы опеки зачастую находят в этих рамках причины забрать ребенка из семьи. Грубо говоря, приходит сотрудник органов опеки и попечительства в семью и принимает решение, заглянув в холодильник, отметив, например, что «в холодильнике отсутствует весь ассортимент необходимых детям продуктов». Или отмечает, что «жильё в аварийном состоянии», «квартира требует ремонта», «в комнате разбросаны игрушки и находится мусор» и т. д. - объяснила правозащитница. - Этот человек не наблюдает семью в развитии, не был здесь ранее, ничего не знает о семье, а его разовый визит имеет чисто формальный характер. Сотрудники органов опеки и попечительства действуют исключительно по формальным признакам. Такая ситуация сложилась, прежде всего, потому что в нашей стране все активнее работает западное лобби. Западные законы, западные интересы влияют на многие сферы нашей жизни, а последнее время все активнее вливаются в институт семьи и детства. Фактически происходит разрушение семьи такими способами.
Более того, отмечает Алина Михайловна, в настоящее время существует и активно применяется на практике досудебный порядок изъятия детей. Эта технология, по факту, означает, что родители ни на что не имеют права.
- Это страшная ошибка, которая приносит огромною травму детям. Намного больше, чем синяк на попе, тем более что синяки и ссадины, к сожалению, часто бывают у детишек, познающих мир, - подводит неутешительные итоги собеседница.
Избирательный контроль
В то время, как органы опеки проявляют неусыпный контроль за детьми, живущих в «рискующих» семьях, практически ежедневно в криминальных сводках появляются случаи жестокого обращения с детьми.избивал ребёнка за отказ учить буквы.
13 января 24-летняя жительница Воронежской области умышленно напоила трёхмесячного сына уксусной кислотой. Мальчик остался жив, но получил тяжёлый химический ожог пищевода. Ранее в поле зрения полиции и службы опеки семья не попадала.
Бывает, что родители, являющиеся вполне благополучными внешне, доходят до убийства своих детей.
24 января 2017 года в Хабаровске задержали мужчину, который, по версии полицейских, хладнокровно расправился с двумя маленькими дочерьми, женой и бабушкой. Убийца поджёг дом и автомобиль, пытаясь скрыть преступление. Автомобиль, кстати, косвенно говорит о благополучии семьи. Но оно, как видим, не помогло, также, как и социальные службы, призванные защищать здоровье и жизнь детей.
Выходит, органы опеки избирательно контролируют семьи с детьми и также избирательно изымают. Вот так кто-то лишается самого ценного, что есть в его жизни из-за работников социальных служб, а кто-то продолжает издеваться над своими несчастными детьми.
Впрочем, ввиду отсутствия законодательно закреплённых норм содержания детей в семьях, попасть под жернова системы опеки и попечительства может фактически любая семья. Сотрудники социальных служб могут увидеть «угрозу для здоровья и жизни ребёнка» в чём угодно, исходя из личных представлений о норме. А все люди разные. Даже в органах опеки.
Что делать, если в дверь постучали...
Прежде всего, уверена Алина Контарева, в ситуациях изъятия детей нужно не молчать. Необходимо активно привлекать внимание общественности, средств массовой информации, общественных организаций к этой проблеме. Нужно как можно громче заявлять о проблеме. Тогда будет меньше злоупотреблений, поскольку никто из чиновников, сотрудников органов опеки и т. д. не хочет нести ответственность за неправомерные поступки.
- Также есть острая необходимость в обязательном порядке установить более чёткие критерии, при наличии которых процедура изъятия ребёнка из семьи должна быть чётко прописана (кто должен присутствовать, какие должны оформляться документы и т. д.). Следует смягчить нормы о том, что за отобранием ребенка следует неизбежное лишение или ограничение родительских прав. Роль прокуратуры в этом процессе требует уточнения и регламентации (сейчас непонятно, зачем уведомляют прокурора и что он дальше с этим делает). Отмечу, что отсутствуют нормы, касающиеся усыновителей и приемных семей, - сообщила Алина Михайловна. - Я считаю что нужно ввести ответственность для сотрудников опеки за неправомерное изъятие детей. Потому что забирая ребенка у матери, никто не может просчитать какими будут последствия. Это может сломать ребёнку всю оставшуюся жизнь.
Изъять нельзя оставить
В любом из инцидентов, даже в случае справедливого изъятия ребёнка, необходимо руководствоваться прежде всего его интересами и правами. В правовом аспекте это означает, что в обществе взрослых людей у ребёнка должен быть представитель, ведь ребёнок не обладает полноценной возможностью реализовать свои права. Реализация прав через семью всегда должна быть приоритетом, лишь в исключительных случаях — другим способом.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова также отметила важность сохранения целостности российской семьи при защите интересов детей.
- Главное, о чём мы должны помнить, — интересы детей напрямую связаны с их родной семьёй. Поэтому наша задача — в первую очередь помочь и поддержать семью. И в современных условиях это непростая задача. Но, надеюсь, что совместная работа заинтересованных министерств и ведомств, внимание и умение слышать каждую семью, родителей помогут нам всем вместе её решить, - выступила омбудсмен.
Несмотря на, казалось бы, разумный подход к защите прав ребёнка, российские органы опеки и попечительства до сих пор не могут определиться, где же поставить запятую во фразе «изъять нельзя оставить».
Фото: социальная сеть "ВКонтакте"
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