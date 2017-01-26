Непогода сковала Волгоград Печать
26.01.2017 10:55

Непогода сковала Волгоград

Коммунальные службы города оказались не готовы к обильному снегопаду. В городе наблюдаются многочисленные пробки и мелкие аварии.

Сегодняшний снегопад снова застал волгоградцев врасплох. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на волгоградских дорогах затруднено на 5 баллов из 10-ти.

Сильный затор наблюдается на пересечении Невской и Рокоссовского. Также автомобилисты испытывают трудности при повороте с проспекта Ленина на 7 Гвардейскую. Из-за аварии затруднен въезд на «танцующий мост».

В пресс-службе администрации Волгограда заявляют, что на борьбу со стихией было направлено больше 80-ти единиц спецтехники и 85 бригад ручной уборки, однако горожане жалуются на обильное снежное месиво под колесами.

В очередной раз из-за поздней реакции коммунальщиков на стихию волгоградцы оказались в затруднительном положении. Многие опоздали на работу, учебу и по делам.

Юлия Соболева
Фото: Яндекс. Пробки

Непогода сковала Волгоград

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