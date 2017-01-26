Кировский район Волгограда продолжает оставаться без тепла

Как ранее сообщало "СоцИнформБюро" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в среду, 25 января, около 18:00 на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм. Без теплоснабжения и горячей воды в результате аварии трубопровода остались около 45 тысяч человек. В зону отключения попали 153 многоквартирных дома и 21 социально-значимый объект.

Ведомство сообщало, что газоснабжение и электроснабжение в результате коммунальной аварии нарушено не было. Работы планировалось завершить к 01:00 четверга, чтобы успеть до наступления холодов, которые прогнозируются синоптиками на территории города.

В пресс-службе концессии теплоснабжения рассказали, что во время устранения порыва теплотрассы техникой был поврежден кабель электроснабжения, который шел параллельно трубе. В итоге, помимо того, что горожане остались без тепла и горячей воды, часть Кировского района от энерготехникума и до Горной Поляны осталась без света.

- Отключение света было кратковременным. Рабочим оперативно удалось восстановить кабель. В настоящее время продолжаются работы на теплотрассе. По последним данным, порыв должны устранить уже в течение часа. После этого начнется заполнение системы водой. Происходить это будет поэтапно, чтобы не допустить новых порывов на сетях, - сообщили в концессии.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России