Кировский район Волгограда продолжает оставаться без тепла Печать
26.01.2017 11:08

Кировский район Волгограда продолжает оставаться без тепла

В настоящее время в Кировском районе продолжаются работы на аварийном участке теплотрассы. По последним данным, порыв должны устранить в ближайший час. Лишь после этого начнется заполнение системы водой.

Как ранее сообщало "СоцИнформБюро" со ссылкой на ГУ МЧС России по региону, в среду, 25 января, около 18:00 на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда произошел порыв трубы теплотрассы диаметром 600 мм. Без теплоснабжения и горячей воды в результате аварии трубопровода остались около 45 тысяч человек. В зону отключения попали 153 многоквартирных дома и 21 социально-значимый объект.

Ведомство сообщало, что газоснабжение и электроснабжение в результате коммунальной аварии нарушено не было. Работы планировалось завершить к 01:00 четверга, чтобы успеть до наступления холодов, которые прогнозируются синоптиками на территории города.

В пресс-службе концессии теплоснабжения рассказали, что во время устранения порыва теплотрассы техникой был поврежден кабель электроснабжения, который шел параллельно трубе. В итоге, помимо того, что горожане остались без тепла и горячей воды, часть Кировского района от энерготехникума и до Горной Поляны осталась без света.

- Отключение света было кратковременным. Рабочим оперативно удалось восстановить кабель. В настоящее время продолжаются работы на теплотрассе. По последним данным, порыв должны устранить уже в течение часа. После этого начнется заполнение системы водой. Происходить это будет поэтапно, чтобы не допустить новых порывов на сетях, - сообщили в концессии.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России

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