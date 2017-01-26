Во Владивостоке спасли 50 рыбаков на дрейфующей льдине Печать
26.01.2017 11:10

Во Владивостоке спасли 50 рыбаков на дрейфующей льдине

Сегодня в районе мыса Бурный в Амурском заливе Приморского Края откололась льдина, на которой в этот момент рыбачило около 50 человек.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому Краю, к месту происшествия выдвинулись спасатели.
Сотрудники МЧС перевезли рыбаков на катере на воздушной подушке.

К момент упубликации заметки стало известно, что все рыбаки благополучно добрались до берега.

Ведомство предупредило, что в четверг и пятницу из-за усиления ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда. В пятницу возможен вынос льда в открытую часть залива Петра Великого. Жителям и гостям Владивостока не рекомендовано выходить на лёд.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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