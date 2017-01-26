Во Владивостоке спасли 50 рыбаков на дрейфующей льдине



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому Краю, к месту происшествия выдвинулись спасатели.

Сотрудники МЧС перевезли рыбаков на катере на воздушной подушке.

К момент упубликации заметки стало известно, что все рыбаки благополучно добрались до берега.

Ведомство предупредило, что в четверг и пятницу из-за усиления ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда. В пятницу возможен вынос льда в открытую часть залива Петра Великого. Жителям и гостям Владивостока не рекомендовано выходить на лёд.



Лилия Финько

Фото: globallookpress