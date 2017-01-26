Большинство россиян поддерживают запрет на продажу сигарет родившимся после 2014 года Печать
26.01.2017 12:42

Большинство россиян поддерживают запрет на продажу сигарет родившимся после 2014 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, результаты которого показали, что 61% россиян одобряют идею Минздрава РФ о пожизненном запрете на продажу табачных изделий российским гражданам, родившимся после 2014 года.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», всероссийское исследование было проведено 20-22 января. В опросе приняли участие около 1,8 тысячи россиян.

Примечательно, что среди поддержавших инициативу большинство респондентов — курильщики.

36% опрошенных высказались против идеи Минздрава. Не определились с ответом 3% россиян.

Между тем, 20 января в Министерстве юстиции РФ отметили, что предложение Минздрава противоречит Конституции и Гражданскому кодексу страны. 

Помимо инициативы о запрете продавать сигареты лицам, родившимся после 2014 года, Минздрав выдвинул идею продлить в России рабочий день всем курильщикам. Минюст и в этом проекте нашёл нарушение законов Конституции.

Отметим, что к данным идеям Мизндрава критически отнеслись Минпромторг, Минэкономразвития, Минтруд и Федеральная антимонопольная служба.

Новый антитабачный проект предполагает введение запрета на продажу табака россиянам, родившимся в 2015 году и позже, в том числе и после достижения ими совершеннолетнего возраста. А для всех курильщиков, которые делают в рабочее время перерывы для своей пагубной привычки, хотят продлить рабочий день.


Лилия Финько

Фото: globallookpress

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