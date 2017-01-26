Большинство россиян поддерживают запрет на продажу сигарет родившимся после 2014 года

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», всероссийское исследование было проведено 20-22 января. В опросе приняли участие около 1,8 тысячи россиян.

Примечательно, что среди поддержавших инициативу большинство респондентов — курильщики.

36% опрошенных высказались против идеи Минздрава. Не определились с ответом 3% россиян.

Между тем, 20 января в Министерстве юстиции РФ отметили, что предложение Минздрава противоречит Конституции и Гражданскому кодексу страны.

Помимо инициативы о запрете продавать сигареты лицам, родившимся после 2014 года, Минздрав выдвинул идею продлить в России рабочий день всем курильщикам. Минюст и в этом проекте нашёл нарушение законов Конституции.

Отметим, что к данным идеям Мизндрава критически отнеслись Минпромторг, Минэкономразвития, Минтруд и Федеральная антимонопольная служба.

Новый антитабачный проект предполагает введение запрета на продажу табака россиянам, родившимся в 2015 году и позже, в том числе и после достижения ими совершеннолетнего возраста. А для всех курильщиков, которые делают в рабочее время перерывы для своей пагубной привычки, хотят продлить рабочий день.



Лилия Финько

Фото: globallookpress